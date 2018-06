CR7 pede mais de R$350 milhões para renovar com Real, diz jornal

O futuro de Cristiano Ronaldo segue incerto. Após a conquista do título da Liga dos Campeões, o craque português deu declarações deixando no ar sua permanência no Real Madrid. O gajo ainda tem três anos de contrato com o clube, mas vem exigindo ao presidente Florentino Perez que aumente seu salário, equiparando-se aos seus principais rivais, Lionel Messi e Neymar.

Segundo informações do jornal espanhol “El Confidencial”, CR7 está pedindo 80 milhões de euros brutos por ano (cerca de R$ 351 milhões) para renovar com a equipe blanca. Caso a proposta do português seja aceita, ele passaria a ser o jogador mais bem pago do mundo. A publicação dá conta ainda de que Florentino Perez não pretende desembolsar o valor pedido.

Com o pedido, Cristiano receberia cerca de 50 milhões de euros líquidos (aproximadamente R$ 219 milhões) por ano. Atualmente, ele recebe 21 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 92 milhões)

Lionel Messi é o atleta mais bem pago do mundo, recebendo 42 milhões de euros líquidos por ano (aproximadamente R$ 184 milhões). Neymar vem na sequência, com um salário anual de 36,8 milhões de euros (cerca de R$160 milhões).