Com quatro de Ronaldo, Real Madrid vence o Girona por 6 a 3

Jogando em casa, o Real Madrid goleou o Girona em uma partida em que Cristiano Ronaldo foi o protagonista com três gols. O jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol terminou em 6 a 3. Além dos quatro gols do português, Gareth Bale e Lucas Vázquez marcaram pelo clube merengue. Stuani duas vezes e Juanpe descontaram.

Com o resultado deste domingo, a equipe do Santiago Bernabéu chega a 60 pontos e reassume a terceira colocação. Já a equipe vermelha e branca permanece com 43 pontos, com dois a menos que o Sevilla, último time fora da zona de classificação para competições internacionais.

Os comandados de Zidane começaram a partida em cima do seu adversário, entretanto tomaram um susto antes de abrir o placar. Aos dez, Borja García finalizou cruzado e Navas fez uma grande defesa.

Um minuto depois Cristiano Ronaldo deixou a sua marca. Após cobrança de escanteio curto, Marcelo tabelou com Kross, que rolou para o português, na marca do pênalti, bater com força no canto.

Os visitantes passaram a buscar mais o jogo depois de saírem perdendo e o resultado disso veio aos 29 minutos. Depois de cobrança de falta, Stuani se antecipou e cabeceou para o fundo do gol para deixar o jogo em 1 a 1.

A igualdade não ficou muito tempo no placar. Na volta do intervalo, aos dois minutos, Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes adversárias. Após boa troca de passes, Benzema passou para o camisa 7 mandar a bomba de pé esquerdo e fazer 2 a 1.

O terceiro saiu aos 14 minutos. Benzema fez cruzamento rasteiro, CR7 fez o pivô e rolou para Lucas Vázquez finalizar no canto do gol. Cinco minutos depois saiu o hat-trick do português, que aproveitou o rebote do chute de Benzema para fazer 4 a 1.

Aos 22 minutos a equipe visitante reduziu a diferença. Após cruzamento vindo do lado esquerdo do campo, Stuani cabeceou muito bem, sem chances para o goleiro Navas.

Aos 41 minutos, Gareth Bale marcou o seu. O galês recebeu assistência de Modric e fez seu nono tento no Campeonato Espanhol. Dois minutos depois, Juanpe subiu mais alto após cobrança de escanteio de deixou o jogo em 5 a 3.

Em um dos últimos lances da partida, Cristiano Ronaldo fez o seu quarto. Ele recebeu assistência de Kroos e apareceu no meio da área para balançar as redes adversárias.

A equipe branca e vermelha voltou ao ataque aos 33 e 34 minutos. Primeiro, Ramalho cabeceou rente à trave após lançamento. Em seguida, Varane errou na saída de bola e Stuani roubou, mas Navas saiu nos pés do atacante uruguaio para impedir o terceiro gol do time de Pablo Machín.

Na próxima rodada, o Real Madrid irá visitar o Las Palmas no sábado, às 13h30 (de Brasília), no estádio Gran Canaria. Por sua vez, o Girona irá receber o Levante, no estádio Montlivi, no mesmo dia, só que às 8 horas.