Com gol e assistência, Vinícius Júnior brilha em goleada do Real Madrid

Vinícius Júnior teve sua primeira partida como protagonista do Real Madrid na tarde desta quinta-feira. Depois de vencer o Melilla na partida de ida por 4 a 0, o time Merengue entrou no gramado do Santiago Bernabéu com uma equipe mista, mas ainda assim voltou a golear, agora por 6 a 1, e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Rei com um placar agregado de 10 a 1.

Apesar do marcador elástico, o Real só abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, em jogada individual de Marco Asensio. Na sequência, o espanhol marcou mais um. Vinícius Júnior limpou a marcação pela ponta esquerda, entrou na área e encontrou o camisa 20, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

Fechando os trabalhos da etapa inicial, o zagueiro Javi Sánchez aproveitou lançamento e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro tento madridista. Sem baixar o ritmo, Isco arriscou de longe, deixou o dele e transformou a vitória dos mandantes em goleada logo no segundo minuto do período complementar.

Aos 30 do segundo tempo, Vinícius Júnior, principal válvula de escape do time de Santiago Solari, recebeu pela extremidade esquerda, passou como quis pela marcação e bateu para ótima defesa do arqueiro Moreno. No entanto, a bola voltou para o brasileiro, que bateu no cantinho para marcar seu segundo gol com a camisa merengue.

Três minutos após balançar as redes, Vinícius Júnior deixou o campo bastante aplaudido pela torcida presente no Santiago Bernabéu. Antes do apito final, Qasmi marcou o gol de honra do Melilla e Isco, que tem amargado o banco de reservas desde que Solari assumiu o comando do Real, fechou o placar em 6 a 1.

Com o gol e a assistência, Vinícius Júnior firma um ótimo começo de trajetória no gigante espanhol. Em 286 minutos em campo, o garoto de 18 anos deu quatro assistências e fez dois gols, participando de um tento a cada 47 minutos.

O adversário do Real Madrid nas oitavas da Copa do Rei da Espanha será decidido em sorteio.

Confira todos os resultados desta quinta-feira pela Copa do Rei:

09h Levante 2 x 0 Lugo

13h15 Real Madrid 6 x 1 Melilla

15h30 Eibar 2 x 2 Gijon

15h30 Huesca 0 x 4 Athletic Bilbao

17h45 Betis 4 x 0 Santander