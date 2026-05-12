Ídolo do Real Madrid rejeita possível retorno de Mourinho

O momento conturbado do Real Madrid ganhou mais um capítulo. Ídolo do clube espanhol, Iker Casillas se manifestou sobre a possibilidade de retorno de José Mourinho na próxima temporada.

O ex-goleiro, tetracampeão da Liga dos Campeões pelo clube, usou as redes sociais para comentar o assunto e afirmou que, apesar de considerar Mourinho um grande profissional, não gostaria de vê-lo novamente no comando do Real Madrid.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

"Não tenho nenhum problema com Mourinho. Parece-me um grande profissional. Não o quero no Real Madrid. Acho que outros treinadores estariam melhor capacitados para treinar no clube da minha vida. Opinião pessoal. Nada mais", escreveu o espanhol.

Casillas se aposentou em 2020, defendendo o Porto, clube que passou a atuar após deixar o Real Madrid, em 2015. Ele e Mourinho trabalharam juntos no time merengue entre 2010 e 2013, período em que o treinador português esteve à frente da equipe.