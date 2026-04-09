Técnico do Real defende Vini Jr. e exalta Militão: "Em forma, é o melhor zagueiro do mundo"

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, foi aos holofotes da imprensa nesta quinta para fazer a coletiva de pré-jogo contra o Girona que acontece sexta-feira. O clube merengue fará a 31ª rodada do Campeonato Espanhol, estando sete pontos atrás do líder Barcelona. Além disso, o time se prepara para um jogo complicado contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira, precisando virar um placar de 2 a 1, na casa dos alemães.

Arbeloa foi questionado sobre as vaias que Vinícius Júnior recebeu na derrota para o Bayern na última terça-feira. O espanhol saiu em defesa do atacante brasileiro.

"Vocês sabem o que eu penso do Vinicius. O que ele significa para mim como treinador, como torcedor do Real Madrid, e o desempenho que ele vem apresentando. Para mim, seria um privilégio, e espero jogar todas as partidas no Bernabéu. As vaias fazem parte das exigências da torcida. Vejo isso como normal e natural. Outros podem achar uma atmosfera tensa. Se há algo que estamos sentindo, é o apoio da nossa torcida. Se o time mostrou garra e teve as chances que teve, foi graças à pressão da torcida do Bernabéu", disse.

Força total e reforços importantes

Precisando vencer para manter viva a chance de se aproximar do líder do Campeonato Espanhol, o técnico espanhol garantiu que não poupará jogadores nesta sexta-feira.

"Quero entrar em campo e vencer. Apesar do resultado, ainda acho que escalei meus melhores jogadores em Maiorca. Não estou pensando em rodízio. A partida de amanhã é a mais importante que tenho como treinador. Vou escalar um time à altura do desafio", comentou.

Para tentar conquistar os três pontos, Arbeloa conta com reforços importantes. Dentre eles, está o zagueiro Éder Militão e o meio-campista Jude Bellingham. O técnico confirmou que eles serão titulares na partida desta sexta-feira.

"Militão e Bellingham serão titulares. Mendy também terá alguns minutos em campo", afirmou o espanhol.

Sobre o brasileiro, Arbeloa rasgou elogios e reafirmou a importância de Militão para a equipe titular.

"Quando está em forma, ele é sem dúvida o melhor zagueiro do mundo. Fisicamente, é um jogador dominante, excelente no mano a mano, cobre muito terreno em campo aberto, tem um jogo aéreo muito potente, ótima distribuição de bola, sua mentalidade, seu caráter, sua liderança. Não há dúvidas sobre sua importância para a equipe. É um privilégio ter um jogador como ele", finalizou o treinador.

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