Arbeloa destaca ambição do Real Madrid e projeta reação na Alemanha

Álvaro Arbeloa comentou sobre a derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Com o adversário à frente no placar, em pleno Santiago Barnabéu, o treinador afirmou que a equipe merengue estava ansiosa para igualar o placar.

"Houve situações com 1-2 em que a ansiedade para empatar... é necessário ter a cabeça mais fria porque o 1-3 teria sido muito mais difícil, mas também admiro a ambição da minha equipe de não querer perder, de saber que está em casa e de continuar atacando. É uma pena não termos conseguido aproveitar mais alguma oportunidade. Claro que tenho muita confiança em ir à Alemanha e vencer", disse.

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Mesmo em desvantagem, o técnico entende que o Real Madrid tem condições de virar o confronto na Alemanha.

"Teremos dias para nos preparar bem e é nisso que vamos nos concentrar. No emocional, não. Tenho jogadores com muita personalidade que, primeiro, disseram que vamos vencer lá, estão convencidos e eu também. Vamos com tudo, somos o Real Madrid, não temos medos. Sabemos da dificuldade do adversário, do contexto e do estádio, mas vamos com tudo." completou.

Partida de Mbappé e Bellingham

Arbeloa destacou a partida de Kyllian Mbappé, que marcou o único gol dos mandantes. O treinador também exaltou a importância do retorno de Jude Bellingham, que desfalcou a equipe nos últimos meses por conta de uma lesão.

“Vi um Mbappé muito comprometido em todas as tarefas e capaz de desequilibrar, ser o melhor jogador do mundo e uma ameaça constante para os jogadores do Bayern. Este é o Mbappé que queremos ver. Um Mbappé que quer ser Mbappé todos os dias.”, afirmou.

“É um jogador que esteve muito tempo fora. Não é que eu queira deixá-lo no banco. Conversamos bastante sobre como deveria ser o retorno ao time e sobre recuperar seu melhor nível de forma progressiva. É algo lógico e gostaria que ele pudesse ter jogado 90 minutos com Bellingham desde que sou técnico. Ele nos deu muito porque precisávamos de um jogador como ele, que é capaz de escapar dessa pressão tão agressiva que o Bayern faz, de conduzir e superar adversários.” comentou Álvaro Arbeloa.

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Expulsão de Tchouamení

Suspenso por mais um amarelo na Champions, Tchouaméni não vai estar em campo em Munique na próxima quarta-feira. Arbeloa criticou a decisão da arbitragem, mas demonstrou confiança nas peças de seu elenco para repor o francês.

“Já teremos tempo para pensar em quem vai jogar. Temos opções garantidas. Está claro que é uma baixa importante por um cartão que não sei o que o árbitro viu ali nem entendo por que não deu vermelho naquela entrada em Mbappé. Há coisas que às vezes não conseguimos entender, mas é o que temos e com isso iremos a Munique.”, finalizou.