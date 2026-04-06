"Mbappé veio ao Real para jogos assim", diz Arbeloa antes de duelo com Bayern

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse nesta segunda-feira, véspera da ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, que o atacante Kylian Mbappé foi contratado para brilhar "em jogos como este".

Perguntado sobre o astro francês, já recuperado de uma lesão no joelho, Arbeloa declarou em entrevista coletiva: "Ele tem características diferentes das de Brahim (Díaz) e temos que jogar de uma forma diferente. Fico feliz por ter esse problema de contar com grandes jogadores à minha disposição".

"Mbappé veio ao Real Madrid para jogos como o de amanhã e decisões como esta. Com certeza vamos vê-lo dando o seu melhor e liderando a equipe como ele sabe fazer", acrescentou o treinador sobre o camisa 10 merengue, criticado pela atuação apagada do último sábado, na derrota para o Mallorca (2 a 1), em seu primeiro jogo como titular após a lesão que o afastou dos gramados por quase um mês.

"Acho que não existe nenhum treinador do mundo que não gostaria de tê-lo em sua equipe. Eu me coloco no lugar dos zagueiros adversários que têm que enfrentar jogadores como Kylian, Vinícius, Bellingham, que estão entre os melhores do mundo", continuou.

Vini Jr. participou da coletiva ao lado de Arbeloa e destacou seu entrosamento com Mbappé.

"Ele está aqui para nos ajudar, nos dar a confiança de seus gols. Temos que estar em sintonia amanhã. É um jogo complicado, no qual os grandes jogadores fazem a diferença, e Mbappé é um deles", declarou o brasileiro.

*Por AFP

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