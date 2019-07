Após ter habilitação apreendida em blitz, Marcelo visita o Fluminense

No Brasil durante a intertemporada do futebol europeu, o lateral Marcelo vem tendo férias movimentadas. Na noite desta segunda-feira, o jogador do Real Madrid foi parado pela Bliz da Lei Seca, na Lagoa Rodrigues de Freitas, Zona Sul do Rio.

De acordo com informações do O Globo, Marcelo se recusou a fazer o teste do bafômetro, e assim, foi multado em R$ 2.934,00 e teve sua carteira de habilitação apreendida.

Já nesta terça-feira, o atleta, que não foi convocado por Tite para a disputa da Copa América, fez uma visita ao Fluminense, clube onde foi formado. O reencontro foi registrado pelo Instagram oficial do clube das Laranjeiras.

“Teve visita mais que especial em Xerém na manhã desta terça-feira. Um dos nossos #MlksDeXerém mais especiais, Marcelo, esteve por lá e relembrou os seus tempos de base. Seja sempre bem-vindo, craque!”, escreveu a conta do Fluminense.

Aos 31 anos, Marcelo teve uma temporada abaixo do esperado com a camisa do Real Madrid. Recentemente, o brasileiro ainda ganhou a concorrência de Ferlan Mendy na lateral-esquerda merengue.