Betis vence Elche e volta à Liga dos Campeões após 20 anos

Duas décadas depois, o Betis retornará à Liga dos Campeões na próxima temporada, após derrotar o Elche por 2 a 1 nesta terça-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, garantindo assim o quinto lugar, posição que concede a última vaga para a principal competição de clubes da Europa.
À sua frente, e já classificados, estão o já campeão Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid.
Un equipo para la historia, una afición única.
Lo hicimos 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒.
¡SOMOS DE @ChampionsLeague! pic.twitter.com/ttxIFJK5Nj
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 12, 2026
Em Sevilha, o atacante colombiano Juan Camilo Hernández abriu o placar para o Betis aos nove minutos, Héctor Fort empatou aos 41 e Pablo Fornals garantiu a vitória por 2 a 1 no segundo tempo (68'), contra uma equipe do Elche que terminou a partida com dez jogadores, após a expulsão de Léo Pétrot no início da primeira etapa (49').
"Conseguir a classificação para a Liga dos Campeões exatamente aqui, diante de nossa própria torcida, que aguardava ansiosamente por este momento de alegria, traz uma felicidade imensa para todos nós e para cada torcedor do Betis", comemorou o técnico chileno Manuel Pellegrini, após a partida.
O Betis retorna à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2005-06. Com essa vitória, o clube se consolida na quinta colocação, com 57 pontos, sete à frente do Celta, seu perseguidor mais próximo.
Atlético derrota Osasuna
Na última partida do dia, o Atlético de Madrid derrotou o Osasuna por 2 a 1, graças a um gol de pênalti de Ademola Lookman (15') e a outro gol do centroavante norueguês Alexander Sorloth (71').
O Atlético, que terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Marcos Llorente (79'), se mostrou a equipe mais eficaz diante do Osasuna, que conseguiu diminuir nos acréscimos, com um gol de Kike Barja (90+1').
Com conteúdo da AFP*