Antony marca, mas Betis toma virada do Braga e cai nas quartas da Liga Europa

O Real Betis está eliminado da Liga Europa. A equipe sofreu uma virada nas quartas de final da competição e acabou derrotada pelo Braga nesta quinta-feira, por 4 a 2, somando um placar agregado de 5 a 2 para os portugueses, que avançam às semifinais. Antony e Ezzalzouli marcaram pelos espanhóis no Estádio La Cartuja de Sevilla, enquanto Pau Victor, Victor Carvalho, Ricardo Horta e Gorby anotaram os gols dos visitantes.
Situação do confronto
Assim, o Braga avança na Liga Europa e enfrenta o Freiburg nas semifinais do torneio. A primeira partida será na quinta-feira do dia 30 de abril, enquanto a volta será disputada na quinta seguinte, no dia 7 de maio.
📋 Resumo do jogo
🟢 REAL BETIS (3) 2 x 3 (5) BRAGA 🔴
🏆 Competição: Liga Europa
🏟️ Local: Estádio La Cartuja de Sevilla
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Antony, aos 13' do 1ºT (Real Betis)
- ⚽ Ezzalzouli, aos 26' do 1ºT (Real Betis)
- ⚽ Pau Victor, aos 38' do 1ºT (Braga)
- ⚽ Vitor Carvalho, aos 4' do 2ºT (Braga)
- ⚽ Ricardo Horta, aos 8' do 2ºT (Braga)
- ⚽ Gorby, aos 29' do 2ºT (Braga)
Como foi o jogo
Logo aos 13 minutos de jogo, o Betis pressionou a saída de bola dos portugueses e roubou a posse no campo de ataque. Ezzalzouli foi quem ficou com a bola pela esquerda, cruzou e contou com um desvio em Lagerbielke para encontrar Antony na pequena área, onde o brasileiro testou e estufou as redes pelos espanhóis. Aos 26, Fornals recebeu do lado direito e tocou no meio da área para Ezzalzouli bater de primeira e marcar o segundo dos mandantes.
Após 12 minutos, o Braga reagiu. Victor Gomez ajeitou de cabeça da entrada da área e Pau Victor arrematou firme para descontar. Já na segunda etapa, aos quatro minutos, Horta cruzou em cobrança de falta e Victor Carvalho venceu no alto para testar às redes e empatar a partida.
Pouco depois, aos oito minutos, Amrabat derrubou Tiknaz na área e cometeu pênalti, convertido por Horta para virar a partida em favor do Braga. A equipe portuguesa alcançou o quarto gol aos 29, quando Ricardo Rodríguez afastou um cruzamento e, na sobra, Gorby bateu da meia-lua para ir às redes e ampliar a diferença.
Próximos jogos
Real Betis
- Jogo: Girona x Real Betis
- Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira) | 16h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Espanhol
- Local: Estádio Municipal de Montilivi
Braga
- Jogo: Braga x Famalicão
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Português
- Local: Estádio Municipal de Braga
Veja outros resultados da Liga Europa nesta quinta:
- Celta de Vigo 1 x 3 Freiburg*
- *Aston Villa 4 x 0 Bologna
- *Nottingham 1 x 0 Porto
*classificados