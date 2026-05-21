Antony descarta procedimento cirúrgico no fim de temporada

Antony falou nesta quinta-feira, na saída do centro de treinamento do Real Betis, que não fará cirurgia para resolver seu desconforto na região pubiana. O atacante vem realizando um tratamento, desde dezembro de 2025, que lhe permitiu estar em campo até o fim da temporada.

Apesar da longa duração do problema, Antony afirmou que se sente bem e não está contente com as repercussões acerca de uma cirurgia.

"As pessoas falam sobre coisas que não sabem. Temos que dar um fim nisso, porque eu me sinto ótimo e as pessoas estão sempre falando sobre coisas que não sabem", disse o jogador de 26 anos.

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As informações da imprensa espanhola indicavam um afastamento de três ou quatro meses após a cirurgia. Porém, Antony poderá focar em um tratamento com descanso após o fim da temporada. O atacante não foi convocado para a Copa do Mundo.

Apesar do desconforto persistir desde dezembro, Antony teve um grande desempenho nesta temporada, com 14 gols e 10 assistências. O último compromisso do Betis na temporada será neste sábado, contra o Levante, pela última rodada do Campeonato Espanhol.