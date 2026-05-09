Leipzig vence o St. Pauli pelo Alemão e garante vaga na Champions

O RB Leipzig estará na Liga dos Campeões de 2027. Neste sábado, o time venceu o St. Pauli por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Leipzig, pela 35ª rodada do Campeonato Alemão e selou a classificação para a próxima Champions.

Situação da tabela

Com o resultado, o RB Leipzig aparece no terceiro lugar da tabela, com 65 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Hoffemhein - primeiro time fora da zona de classificação para a competição europeia. Por sua vez, o St. Pauli ocupa a penúltima posição, com 26.

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📋 Resumo do jogo

🔴RB LEIPZIG 2 X 1 ST. PAULI⚫

🏆 Competição: Campeonato Alemão (35ª rodada)

🏟️ Local: Red Bull Arena, em Leipzig

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 08h30 (de Brasília)

Gols

⚽Xaver Schlager, aos 45' do 1ºT (Leipzig)

⚽Willi Orbán, aos 10' do 2ºT (Leipzig)

⚽Ceesay, aos 40' do 2ºT (St. Pauli)

Como foi o jogo

O Leipzig conseguiu balançar as redes do St. Pauli somente nos minutos finais do primeiro tempo do jogo. Aos 45, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque, a bola sobrou no meio da área para Schlager chutar no alto e colocar o Leipzig em vantagem.

Aproveitando a fragilidade do adversário, os donos da casa voltaram do intervalo embalados com a abertura do placar e, aos 10 minutos, ampliaram a vantagem. Mais uma vez vindo de um escanteio, mas dessa vez pelo lado direito, Orbán antecipou a marcação e desviou de cabeça para anotar o segundo do jogo. No final, Ceesay marcou e diminuiu a desvantagem do St. Pauli.

Próximos jogos

RB Leipzig

Freiburg x Leipzig (Campeonato Alemão)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) 10h30

Local: Europa Park Stadion, em Freiburg

St. Pauli

St. Pauli x Wolfsburg (Campeonato Alemão)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) 10h30

Local: Millerntor Stadion, em Hamburgo