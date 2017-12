Zé Roberto disputará torneio simbólico com a Portuguesa

Zé Roberto anunciou sua aposentadoria ao fim desta temporada, no entanto, o agora ex-jogador não consegue ficar afastado dos gramados. Neste sábado a Portuguesa anunciou através das redes sociais que o veterano disputará a Copa Rubro-Verde, torneio quadrangular que inclui clubes com raízes lusitanas, e postou, inclusive, uma foto em que ele aparece treinando junto com o restante do elenco.

Previsto para começar no próximo dia 4 de janeiro, o campeonato terá na sua primeira rodada o confronto entre a Portuguesa e a Portuguesa Londrinense. Enquanto isso, a Portuguesa Santista encara a Portuguesa do Rio de Janeiro. Os vencedores dos confrontos disputarão a final. Já os perdedores protagonizarão a disputa pelo terceiro lugar. Todas as partidas serão realizadas no estádio do Canindé.

Foi com a camisa da Portuguesa que Zé Roberto despontou para o futebol mundial. Após se destacar na lateral-esquerda da equipe vice-campeã brasileira em 1996 – perdeu a final para o Grêmio -, o jogador foi negociado com o Real Madrid e daí em diante trilhou uma carreira brilhante no futebol europeu, passando por clubes como Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo.

Após o torneio simbólico em que disputará com a Portuguesa, Zé Roberto voltará o foco exclusivamente para a sua nova função no futebol, a de assessor técnico do Palmeiras. No clube alviverde o ex-jogador atuará ao lado do diretor de futebol Alexandre Mattos e do gerente de futebol Cícero Souza. A ideia é que ele seja o elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria.