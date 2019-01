Portuguesa vence Santista nos pênaltis e avança em primeiro

Neste domingo, a Portuguesa venceu a xará Santista pela segunda edição da Copa Rubro-Verde. Após empate por 1 a 1 no Canindé, a Lusa derrotou a Briosa nos pênaltis pelo placar de 4 a 1.

Entretanto, as duas equipes estão classificadas, e definiam apenas quem seria o líder da chave. Com o resultado, a Portuguesa fica em primeiro lugar, enquanto a Santista avança com a segunda colocação.

Durante o jogo, o time da Baixada Santista mostrou superioridade e teve as melhores chances. Porém, a Lusa foi cirúrgica e na primeira oportunidade que teve saiu na frente. Aos 29 minutos, Anderson Cavalo cruzou para Gerley livre, cabecear para o fundo das redes.

Entretanto, a alegria durou pouco. Três minutos depois, a Briosa empatou. Rodriguinho aproveitou o vacilo da zaga e deixou tudo igual no marcador. No segundo tempo, a Portuguesa equilibrou bem as ações, mas o placar não se movimentou e a partida seria decidida nos pênaltis. Na marca da cal, Rafael Pascoal fez duas defesas e garantiu o triunfo do time do Canindé.

Na sexta-feira, a Portuguesa volta aos gramados às 17h00 (horário de Brasília), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela semifinal da competição. O adversário ainda será conhecido.