Portuguesa bate o Pouso Alegre no Canindé e vence a primeira na Série D

Neste sábado, a Portuguesa venceu o Pouso Alegre por 3 a 0 pela segunda rodada da Série D do Brasileirão, em partida disputada no Canindé. Os gols do jogo foram marcados por Igor Torres, Guilherme Portuga e Cauari.

🎥 O terceiro gol da Lusa no jogo, marcado por Cauari aos 32’ do 2° tempo! 💪🤫 Portuguesa 3x0 Pouso Alegre #VamosLusa #SerieD #PORxPOU pic.twitter.com/CYR8Yvj0ez — Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 11, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado registrado em São Paulo, a Portuguesa assume o 2º lugar do Grupo A13 da Série D, com quatro pontos em dois jogos. Enquanto isso, o Pouso Alegre é o quinto colocado com três pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴🟢 PORTUGUESA 3 x 0 POUSO ALEGRE🔴⚫️

🏆 Competição: Brasileirão Série D - Grupo A13 - Rodada 2

🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽️ Igor Torres, aos 16' do 1ºT (Portuguesa)

⚽️ Guilherme Portuga, aos 23' do 2ºT (Portuguesa)

⚽️ Cauari, aos 34' do 2ºT (Portuguesa)

Como foi o jogo

Aos 16 minutos, a Portuguesa abriu o placar. Hudson cruzou na cabeça de Igor Torres, que cabeceou para o gol. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes. Aos 23 do segundo tempo, em jogada ensaiada de escanteio, Guilherme Portuga chutou de fora da área e contou com desvio para ampliar.

O terceiro da Lusa veio aos 32 minutos. Após lançamento longo, Cadorini deu uma casquinha e encontrou Cauari, que tirou do goleiro com categoria para fechar o placar.

Série C

17h - Floresta 1 x 1 Santa Cruz

Próximos jogos

🔴🟢 Portuguesa 🟢🔴

⚔️ Jogo: América-RJ x Portuguesa

🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho

🔴⚫️Pouso Alegre⚫️🔴

⚔️ Jogo: Pouso Alegre x Água Santa

🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Manduzão