Portuguesa bate o Pouso Alegre no Canindé e vence a primeira na Série D

Neste sábado, a Portuguesa venceu o Pouso Alegre por 3 a 0 pela segunda rodada da Série D do Brasileirão, em partida disputada no Canindé. Os gols do jogo foram marcados por Igor Torres, Guilherme Portuga e Cauari.
🎥 O terceiro gol da Lusa no jogo, marcado por Cauari aos 32’ do 2° tempo! 💪🤫
Portuguesa 3x0 Pouso Alegre #VamosLusa #SerieD #PORxPOU pic.twitter.com/CYR8Yvj0ez
— Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 11, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado registrado em São Paulo, a Portuguesa assume o 2º lugar do Grupo A13 da Série D, com quatro pontos em dois jogos. Enquanto isso, o Pouso Alegre é o quinto colocado com três pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🟢 PORTUGUESA 3 x 0 POUSO ALEGRE🔴⚫️
🏆 Competição: Brasileirão Série D - Grupo A13 - Rodada 2
🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽️ Igor Torres, aos 16' do 1ºT (Portuguesa)
⚽️ Guilherme Portuga, aos 23' do 2ºT (Portuguesa)
⚽️ Cauari, aos 34' do 2ºT (Portuguesa)
Como foi o jogo
Aos 16 minutos, a Portuguesa abriu o placar. Hudson cruzou na cabeça de Igor Torres, que cabeceou para o gol. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes. Aos 23 do segundo tempo, em jogada ensaiada de escanteio, Guilherme Portuga chutou de fora da área e contou com desvio para ampliar.
O terceiro da Lusa veio aos 32 minutos. Após lançamento longo, Cadorini deu uma casquinha e encontrou Cauari, que tirou do goleiro com categoria para fechar o placar.
Série C
17h - Floresta 1 x 1 Santa Cruz
Próximos jogos
🔴🟢 Portuguesa🟢🔴
⚔️ Jogo: América-RJ x Portuguesa
🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho
🔴⚫️Pouso Alegre⚫️🔴
⚔️ Jogo: Pouso Alegre x Água Santa
🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Manduzão