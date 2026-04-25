Portuguesa vence o Água Santa e assume a ponta do grupo A13 na Série D

Neste sábado, a Portuguesa venceu o Água Santa por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança do grupo A13.
Situação da tabela
Com o resultado, a Lusa aparece na primeira posição da tabela, com oito pontos conquistados. O Água Santa, por sua vez, caiu para o segundo lugar, com dois pontos a menos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
📋 Resumo do jogo
ÁGUA SANTA 0 X 1 PORTUGUESA
🏆 Competição: Quarta rodada da Série D
🏟️ Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽ Matheus Cecchini, aos 33' do 1ºT (Portuguesa)
O gol do jogo
Jogando diante do seu torcedor, o Água Santa começou melhor a partida e quase abriu o placar nos minutos iniciais, mas Cesinha desperdiçou a oportunidade. Na sequência, conforme conseguiu reagir e ficar mais com a posse de bola, a Portuguesa inaugurou o marcador. Aos 33 minutos do primeiro tempo. Matheus Cecchini aproveitou bola sobrada na área após cobrança de escanteio e chutou no alto para balançar as redes e marcar o gol da vitória.
Próximos jogos
Água Santa
Água Santa x Portuguesa-RJ (Série D)
Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 16h
Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)
Portuguesa
Portuguesa x Madureira (Série D)
Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 19h
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo
Veja outros resultados da Série D neste sábado
Aparecidense 3x1 Inhumas
Betim 0x2 Uberlândia
Ceilândia 1x2 Capital-DF
CSA 1x1 CSE
Fluminense-PI 0x0 Tirol
Iape 0x2 Moto Club
Iguatu 1x0 Maracanã
Joinville 2x1 Santa Catarina
Madureira 2x3 América-RJ
Ouvidorense 0x2 CRAC
Sousa 0x1 ABC
Vitória 3x0 Porto-BA