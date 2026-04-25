Portuguesa vence o Água Santa e assume a ponta do grupo A13 na Série D

Neste sábado, a Portuguesa venceu o Água Santa por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança do grupo A13.

Situação da tabela

Com o resultado, a Lusa aparece na primeira posição da tabela, com oito pontos conquistados. O Água Santa, por sua vez, caiu para o segundo lugar, com dois pontos a menos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp



📋 Resumo do jogo

ÁGUA SANTA 0 X 1 PORTUGUESA

🏆 Competição: Quarta rodada da Série D

🏟️ Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Matheus Cecchini, aos 33' do 1ºT (Portuguesa)

O gol do jogo

Jogando diante do seu torcedor, o Água Santa começou melhor a partida e quase abriu o placar nos minutos iniciais, mas Cesinha desperdiçou a oportunidade. Na sequência, conforme conseguiu reagir e ficar mais com a posse de bola, a Portuguesa inaugurou o marcador. Aos 33 minutos do primeiro tempo. Matheus Cecchini aproveitou bola sobrada na área após cobrança de escanteio e chutou no alto para balançar as redes e marcar o gol da vitória.

Próximos jogos

Água Santa

Água Santa x Portuguesa-RJ (Série D)

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 16h

Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

Portuguesa

Portuguesa x Madureira (Série D)

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) 19h

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo

Veja outros resultados da Série D neste sábado

Aparecidense 3x1 Inhumas

Betim 0x2 Uberlândia

Ceilândia 1x2 Capital-DF

CSA 1x1 CSE

Fluminense-PI 0x0 Tirol

Iape 0x2 Moto Club

Iguatu 1x0 Maracanã

Joinville 2x1 Santa Catarina

Madureira 2x3 América-RJ

Ouvidorense 0x2 CRAC

Sousa 0x1 ABC

Vitória 3x0 Porto-BA