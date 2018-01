Fora de casa, Portuguesa perde para o Inter de Limeira no Paulista A2

A Portuguesa segue com o irregular começo no Campeonato Paulista Série A2. Na noite desta quarta-feira, a Lusa foi a Limeira encarar o Inter, pela terceira rodada, e saiu derrotada por 2 a 1. Os dos donos da casa saíram na frente com tento anotado por Tom, de pênalti, levaram empate de Carlinhos, ainda no primeiro tempo, mas voltaram a liderar o placar com gol salvador de Vinícius Pedalada, no finalzinho da segunda etapa.

Com apenas uma vitória na Segunda Divisão do Estadual, o time rubro-verde aparece no meio da tabela, com três pontos, apenas rondando a zona de classificação para a próxima fase. Em busca de recuperar o caminho das vitórias, a Portuguesa volta ao Canindé para medir forças com o XV de Piracicaba, no próximo sábado, às 16h (de Brasília).

Já o Inter de Limeira conseguiu segurar sua posição no G4, chegando a seis pontos. Pela próxima rodada, a equipe do interior volta a campo também às 16h do próximo sábado, quando visita o Votuporanguense, no estádio Plínio Marin.

Mogi Mirim perde em casa e se complica na A3

Sem vencer no Paulistão A3, o Mogi Mirim amargou mais uma derrota na competição. Também nesta quarta, o Sapão recebeu o Capivariano no estádio Coronel Chico Vieira e saiu derrotado por 2 a 1. Bill foi o responsável por abrir o placar e por garantir a vitória dos visitantes no ainda no primeiro tempo. Os donos da casa chegaram a deixar tudo igual com Ronaldo.

Com o resultado, o Mogi se manteve muito perto da zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado. Pela próxima rodada, a quarta da A3, o time vai a Osasco visitar o Grêmio, às 10h do próximo sábado.

O Capivariano, por sua vez, continua fazendo uma boa campanha rumo a classificação para o mata-mata. Com sete pontos, a equipe está entre os líderes e já foca no duelo do próximo domingo, às 10h, diante do Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão.

Confira os resultados desta quarta pelo Paulista A2:

Nacional 5 x 1 Votuporanguense

Rio Claro 0 x 3 Juventus (W.O.)

Taubaté 1 x 2 Penapolense

XV Piracicaba 0 x 4 Oeste

Inter Limeira 2 x 1 Portuguesa

Audax 2 x 3 Sertãozinho

Confira os resultados desta quarta pelo Paulista A3:

Taboão da Serra 3 x 3 Matonense

Rio Preto 2 x 0 União Barbarense

Desportivo Brasil 1 x 2 Noroeste

Monte Azul 1 x 0 Velo Clube

São Carlos FL 3 x 1 Barretos

Mogi Mirim 1 x 2 Capivariano

Marília 0 x 1 Manthiqueira

Olímpia 1 x 1 GE Osasco

Portuguesa Santista 0 x 0 Rio Branco