Portuguesa vence Madureira e mantém liderança do grupo na Série D

Na noite deste sábado, a líder Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 1, no Estádio do Canindé, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com 11 pontos ganhos, a Portuguesa aparece na primeira posição do grupo A13. O Madureira, por sua vez, é o quinto colocado da chave, com quatro pontos.

📋 Resumo do jogo

PORTUGUESA 2 X 1 MADUREIRA

Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 5ª rodada

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Eduardo Biazus, aos 3' do 1ºT (Portuguesa)

⚽ Maceió, aos 39' do 1ºT (Portuguesa)

⚽ João Carlos, aos 6' do 1ºT (Madureira)

Como foi o jogo

Logo aos três minutos, Lucas Hipólito cruzou na medida para Eduardo Biazus cabecear no canto esquerdo e abrir o placar para a Portuguesa. Aos 39, Maceió conferiu o rebote após chute de João Diogo e ampliou a vantagem.

Na segunda etapa, o Madureira reagiu. Aos seis minutos, João Carlos recebeu de Rodrigo Andrade em profundidade, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. O gol, porém, não foi suficiente para evitar o triunfo da Portuguesa.

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Próximo jogo

Jogo: Madureira x Portuguesa

Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 6ª rodada

Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h

Local: Estádio Conselheiro Galvão, Rio de Janeiro (RJ)

Veja outros resultados da Série D neste sábado

América-RJ 0 x 0 Pouso Alegre

Água Santa 1 x 0 Portuguesa-RJ

Atlético Cearense 1 x 1 Fluminense-PI

Joinville 1 x 1 FC Cascavel

Altos 2 x 1 Tirol

ABECAT 1 x 1 Ivinhema

Independente-PR 1 x 0 Blumenau

Moto Club 0 x 0 Iguatu

Real Noroeste 1 x 2 Porto-SC

Uberlândia 2 x 1 Operário-MS

ABC 1 x 1 Central-PE

Santa Catarina 3 x 0 Guarany

Noroeste 1 x 0 Maricá

Lagarto 1 x 2 Serra Branca

Tocantinópolis 1 x 1 Tuna Luso

Mixto 1 x 1 Capital-DF

Brasil de Pelotas 0 x 1 Marcílio Dias

CSA 2 x 0 Juazeirense

Goiatuba 5 x 1 União Rondonópolis

Sampaio Corrêa-RJ 1 x 1 XV de Piracicaba

Independência 1 x 1 Porto Velho

Gama 4 x 0 Luverdense

Veja os resultados dos jogos da Série C neste sábado:

Guarani 2 x 1 Santa Cruz

Confiança 0 x 1 Inter de Limeira