Portuguesa vence Madureira e mantém liderança do grupo na Série D
Na noite deste sábado, a líder Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 1, no Estádio do Canindé, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Com 11 pontos ganhos, a Portuguesa aparece na primeira posição do grupo A13. O Madureira, por sua vez, é o quinto colocado da chave, com quatro pontos.
📋 Resumo do jogo
PORTUGUESA 2 X 1 MADUREIRA
Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 5ª rodada
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)
Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽ Eduardo Biazus, aos 3' do 1ºT (Portuguesa)
⚽ Maceió, aos 39' do 1ºT (Portuguesa)
⚽ João Carlos, aos 6' do 1ºT (Madureira)
Como foi o jogo
Logo aos três minutos, Lucas Hipólito cruzou na medida para Eduardo Biazus cabecear no canto esquerdo e abrir o placar para a Portuguesa. Aos 39, Maceió conferiu o rebote após chute de João Diogo e ampliou a vantagem.
Na segunda etapa, o Madureira reagiu. Aos seis minutos, João Carlos recebeu de Rodrigo Andrade em profundidade, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. O gol, porém, não foi suficiente para evitar o triunfo da Portuguesa.
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Próximo jogo
Jogo: Madureira x Portuguesa
Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 6ª rodada
Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h
Local: Estádio Conselheiro Galvão, Rio de Janeiro (RJ)
Veja outros resultados da Série D neste sábado
América-RJ 0 x 0 Pouso Alegre
Água Santa 1 x 0 Portuguesa-RJ
Atlético Cearense 1 x 1 Fluminense-PI
Joinville 1 x 1 FC Cascavel
Altos 2 x 1 Tirol
ABECAT 1 x 1 Ivinhema
Independente-PR 1 x 0 Blumenau
Moto Club 0 x 0 Iguatu
Real Noroeste 1 x 2 Porto-SC
Uberlândia 2 x 1 Operário-MS
ABC 1 x 1 Central-PE
Santa Catarina 3 x 0 Guarany
Noroeste 1 x 0 Maricá
Lagarto 1 x 2 Serra Branca
Tocantinópolis 1 x 1 Tuna Luso
Mixto 1 x 1 Capital-DF
Brasil de Pelotas 0 x 1 Marcílio Dias
CSA 2 x 0 Juazeirense
Goiatuba 5 x 1 União Rondonópolis
Sampaio Corrêa-RJ 1 x 1 XV de Piracicaba
Independência 1 x 1 Porto Velho
Gama 4 x 0 Luverdense
Veja os resultados dos jogos da Série C neste sábado:
Guarani 2 x 1 Santa Cruz
Confiança 0 x 1 Inter de Limeira