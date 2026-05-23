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Portuguesa goleia o América-RJ e já garante ida à próxima fase da Série D

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Foto: Divulgação / Portuguesa
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 18:34

A Portuguesa garantiu a classificação à segunda fase da Série do Campeonato Brasileiro neste sábado. No Canindé, o time rubro-verde goleou o América-RJ por 4 a 1, resultado suficiente para avançar.

Situação na tabela

Com 15 pontos, a Portuguesa lidera o grupo A13 e, a duas rodadas do fim da primeira fase, já assegura sua classificação. O América-RJ, por sua vez, fica na quinta colocação, com oito pontos.

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📝RESUMO DO JOGO

🔴🟢 PORTUGUESA 4 x 1 AMÉRICA-RJ 🔴⚪

🏆 Competição: Série D - 8ª rodada (fase de grupos)
🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gol

  • ⚽ Cadorini, aos 3' do 1ºT (Portuguesa)
  • ⚽ Cadorini, aos 18' do 1ºT (Portuguesa)
  • ⚽ Júlio Cesar, aos 21' do 1ºT (América)
  • ⚽ Igor Torres, aos 18' do 2ºT (Portuguesa)
  • ⚽ João Diogo, aos 26' do 2ºT (Portuguesa)

Como foi o jogo?

Logo aos três minutos, após cruzamento preciso de Maceió, Cadorini cabeceou para o fundo da rede. Aos 18, foi a vez de João Vitor cruzar para nova cabeçada certeira de Cadorini.

O time do Rio de Janeiro conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Júlio Cesar recebeu na entrada da área, ajeitou para o meio e bateu no cantinho.

Na etapa complementar, aos 18 minutos, Igor Torres aproveitou cobrança de escanteio de João Diogo e usou a cabeça para fazer o terceiro da Portuguesa.

Sete minutos depois, o árbitro marcou pênalti de Carlos Lima em cima de Caio Rangel, mas o goleiro Bruno Bertinato defendeu a cobrança de Arthur Vignoli. No minuto seguinte, João Diogo pegou sobra na entrada da área e fechou a goleada da Portuguesa.

Próximas partidas

Portuguesa

  • Pouso Alegre x Portuguesa | 9ª rodada da Série D
  • Data e hora: 30/5 (sábado), às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG)

América-RJ

  • Portuguesa-RJ x América-RJ |9ª rodada da Série D
  • Data e hora: 30/5 (sábado), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de janeiro

Mais resultados

  • Sousa 0 x 0 Central
  • Betim 3 x 0 Ivinhema
  • Santa Catarina 1 x 0 São Luiz
  • IAPE 1 x 1 Iguatu
  • Trem 3 x 1 Tocantinópolis
  • CSA 1 x 1 ASA
  • ABECAT 2 x 0 Operário-MS
  • Madureira 1 x 1 Portuguesa-RJ
  • Água Santa 2 x 0 Pouso Alegre
  • Joinville 0 x 0 Cianorte

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