Portuguesa goleia o América-RJ e já garante ida à próxima fase da Série D

A Portuguesa garantiu a classificação à segunda fase da Série do Campeonato Brasileiro neste sábado. No Canindé, o time rubro-verde goleou o América-RJ por 4 a 1, resultado suficiente para avançar.

Situação na tabela

Com 15 pontos, a Portuguesa lidera o grupo A13 e, a duas rodadas do fim da primeira fase, já assegura sua classificação. O América-RJ, por sua vez, fica na quinta colocação, com oito pontos.

RESUMO DO JOGO

🔴🟢 PORTUGUESA 4 x 1 AMÉRICA-RJ 🔴⚪

Competição: Série D - 8ª rodada (fase de grupos)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Gol

Cadorini, aos 3' do 1ºT (Portuguesa)

Cadorini, aos 3' do 1ºT (Portuguesa) Cadorini, aos 18' do 1ºT (Portuguesa)

Cadorini, aos 18' do 1ºT (Portuguesa) Júlio Cesar, aos 21' do 1ºT (América)

Júlio Cesar, aos 21' do 1ºT (América) Igor Torres, aos 18' do 2ºT (Portuguesa)

Igor Torres, aos 18' do 2ºT (Portuguesa) João Diogo, aos 26' do 2ºT (Portuguesa)

Como foi o jogo?

Logo aos três minutos, após cruzamento preciso de Maceió, Cadorini cabeceou para o fundo da rede. Aos 18, foi a vez de João Vitor cruzar para nova cabeçada certeira de Cadorini.

O time do Rio de Janeiro conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Júlio Cesar recebeu na entrada da área, ajeitou para o meio e bateu no cantinho.

Na etapa complementar, aos 18 minutos, Igor Torres aproveitou cobrança de escanteio de João Diogo e usou a cabeça para fazer o terceiro da Portuguesa.

Sete minutos depois, o árbitro marcou pênalti de Carlos Lima em cima de Caio Rangel, mas o goleiro Bruno Bertinato defendeu a cobrança de Arthur Vignoli. No minuto seguinte, João Diogo pegou sobra na entrada da área e fechou a goleada da Portuguesa.

FIM DE JOGO NO CANINDÉ!!! ❤️💚 A Portuguesa soma mais 3 pontos na Série D após a vitória por 4x1 sobre o América-RJ. O próximo compromisso da Lusa na competição será no próximo sábado, diante do Pouso Alegre FC. 🔥#VamosLusa #SérieD #PORxAFC pic.twitter.com/K7DKAZJ0Rj — Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 23, 2026

Próximas partidas

Portuguesa

Pouso Alegre x Portuguesa | 9ª rodada da Série D

Data e hora: 30/5 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG)

América-RJ

Portuguesa-RJ x América-RJ |9ª rodada da Série D

Data e hora: 30/5 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de janeiro

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