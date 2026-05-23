Portuguesa goleia o América-RJ e já garante ida à próxima fase da Série D

A Portuguesa garantiu a classificação à segunda fase da Série do Campeonato Brasileiro neste sábado. No Canindé, o time rubro-verde goleou o América-RJ por 4 a 1, resultado suficiente para avançar.
Situação na tabela
Com 15 pontos, a Portuguesa lidera o grupo A13 e, a duas rodadas do fim da primeira fase, já assegura sua classificação. O América-RJ, por sua vez, fica na quinta colocação, com oito pontos.
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RESUMO DO JOGO
🔴🟢 PORTUGUESA 4 x 1 AMÉRICA-RJ 🔴⚪
Competição: Série D - 8ª rodada (fase de grupos)
Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Gol
- Cadorini, aos 3' do 1ºT (Portuguesa)
- Cadorini, aos 18' do 1ºT (Portuguesa)
- Júlio Cesar, aos 21' do 1ºT (América)
- Igor Torres, aos 18' do 2ºT (Portuguesa)
- João Diogo, aos 26' do 2ºT (Portuguesa)
Como foi o jogo?
Logo aos três minutos, após cruzamento preciso de Maceió, Cadorini cabeceou para o fundo da rede. Aos 18, foi a vez de João Vitor cruzar para nova cabeçada certeira de Cadorini.
O time do Rio de Janeiro conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Júlio Cesar recebeu na entrada da área, ajeitou para o meio e bateu no cantinho.
Na etapa complementar, aos 18 minutos, Igor Torres aproveitou cobrança de escanteio de João Diogo e usou a cabeça para fazer o terceiro da Portuguesa.
Sete minutos depois, o árbitro marcou pênalti de Carlos Lima em cima de Caio Rangel, mas o goleiro Bruno Bertinato defendeu a cobrança de Arthur Vignoli. No minuto seguinte, João Diogo pegou sobra na entrada da área e fechou a goleada da Portuguesa.
FIM DE JOGO NO CANINDÉ!!! ❤️💚
A Portuguesa soma mais 3 pontos na Série D após a vitória por 4x1 sobre o América-RJ.
O próximo compromisso da Lusa na competição será no próximo sábado, diante do Pouso Alegre FC. 🔥#VamosLusa #SérieD #PORxAFC pic.twitter.com/K7DKAZJ0Rj
— Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 23, 2026
Próximas partidas
Portuguesa
- Pouso Alegre x Portuguesa | 9ª rodada da Série D
- Data e hora: 30/5 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG)
América-RJ
- Portuguesa-RJ x América-RJ |9ª rodada da Série D
- Data e hora: 30/5 (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de janeiro
Mais resultados
- Sousa 0 x 0 Central
- Betim 3 x 0 Ivinhema
- Santa Catarina 1 x 0 São Luiz
- IAPE 1 x 1 Iguatu
- Trem 3 x 1 Tocantinópolis
- CSA 1 x 1 ASA
- ABECAT 2 x 0 Operário-MS
- Madureira 1 x 1 Portuguesa-RJ
- Água Santa 2 x 0 Pouso Alegre
- Joinville 0 x 0 Cianorte