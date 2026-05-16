Portuguesa empata com Água Santa e perde liderança na Série D

Neste sábado, a Portuguesa empatou com o Água Santa por 0 a 0, no Estádio do Canindé, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com o resultado, a Portuguesa foi ultrapassada pela Portuguesa-RJ e deixou a liderança do grupo A13. A Lusa, agora, aparece na segunda colocação, com 12 pontos. A rival carioca, com os mesmos 12, leva vantagem na tabela devido ao critério de saldo de gols. O Água Santa, por sua vez, é o terceiro colocado da chave, com 11 pontos.

📋 Resumo do jogo

PORTUGUESA 0 x 0 ÁGUA SANTA

Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 7ª rodada

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

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Como foi o jogo

A Lusa foi superior na primeira etapa e por pouco não balançou as redes. Aos 38 minutos, Maceió subiu livre entre os marcadores e desperdiçou grande chance.

No segundo tempo, o Água Santa equilibrou as ações e também teve sua oportunidade de sair com a vitória. Aos 22, em rápido contra-ataque, Levi superou a marcação na corrida e finalizou para fora.

Próximo jogo

Jogo: Portuguesa x América-RJ

Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 8ª rodada

Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 16h

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Jogo: Água Santa x Pouso Alegre

Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 8ª rodada

Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 16h

Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

Veja outros resultados da Série D neste sábado

Blumenau-SC 0 x 1 Marcílio Dias-SC

Santa Catarina-SC 1 x 0 Joinville-SC

America-RJ 3 x 1 Madureira-RJ

Maracanã-CE 1 x 1 Iguatu-CE

ABC-RN 2 x 0 Sousa-PB

CEFAT/Tirol-CE 1 x 1 Fluminense-PI

Pouso Alegre-MG 0 x 1 Portuguesa-RJ

Altos-PI 0 x 0 Piauí-PI

Tocantinópolis-TO 0 x 0 Imperatriz-MA

São Luiz-RS 0 x 0 Guarany de Bagé-RS

Portuguesa-SP 0 x 0 Água Santa-SP

Porto-BA 0 x 0 Vitória-ES

Serra Branca-PB 0 x 0 Treze-PB

Moto Club-MA 1 x 2 IAPE-MA

Operário VG-MT 0 x 1 União Rondonópolis-MT

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Sampaio Corrêa-RJ

Nacional-AM 0 x 0 Manauara-AM

Noroeste-SP 0 x 0 Velo Clube-SP

Maricá-RJ 0 x 0 XV de Piracicaba-SP

Real Noroeste-ES 0 x 0 Rio Branco-ES

Operário-MS 0 x 0 Ivinhema-MS

ASA-AL 0 x 0 Juazeirense-BA

Veja os resultados dos jogos da Série C neste sábado:

Santa Cruz 2 x 1 Volta Redonda

Ypiranga 1 x 2 Maringá