Portuguesa empata com Água Santa e perde liderança na Série D

Neste sábado, a Portuguesa empatou com o Água Santa por 0 a 0, no Estádio do Canindé, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Com o resultado, a Portuguesa foi ultrapassada pela Portuguesa-RJ e deixou a liderança do grupo A13. A Lusa, agora, aparece na segunda colocação, com 12 pontos. A rival carioca, com os mesmos 12, leva vantagem na tabela devido ao critério de saldo de gols. O Água Santa, por sua vez, é o terceiro colocado da chave, com 11 pontos.
📋 Resumo do jogo
PORTUGUESA 0 x 0 ÁGUA SANTA
Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 7ª rodada
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
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Como foi o jogo
A Lusa foi superior na primeira etapa e por pouco não balançou as redes. Aos 38 minutos, Maceió subiu livre entre os marcadores e desperdiçou grande chance.
No segundo tempo, o Água Santa equilibrou as ações e também teve sua oportunidade de sair com a vitória. Aos 22, em rápido contra-ataque, Levi superou a marcação na corrida e finalizou para fora.
Próximo jogo
Jogo: Portuguesa x América-RJ
Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 8ª rodada
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 16h
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)
Jogo: Água Santa x Pouso Alegre
Competição: Campeonato Brasileiro Série D | 8ª rodada
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 16h
Local: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)
Veja outros resultados da Série D neste sábado
Blumenau-SC 0 x 1 Marcílio Dias-SC
Santa Catarina-SC 1 x 0 Joinville-SC
America-RJ 3 x 1 Madureira-RJ
Maracanã-CE 1 x 1 Iguatu-CE
ABC-RN 2 x 0 Sousa-PB
CEFAT/Tirol-CE 1 x 1 Fluminense-PI
Pouso Alegre-MG 0 x 1 Portuguesa-RJ
Altos-PI 0 x 0 Piauí-PI
Tocantinópolis-TO 0 x 0 Imperatriz-MA
São Luiz-RS 0 x 0 Guarany de Bagé-RS
Portuguesa-SP 0 x 0 Água Santa-SP
Porto-BA 0 x 0 Vitória-ES
Serra Branca-PB 0 x 0 Treze-PB
Moto Club-MA 1 x 2 IAPE-MA
Operário VG-MT 0 x 1 União Rondonópolis-MT
Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Sampaio Corrêa-RJ
Nacional-AM 0 x 0 Manauara-AM
Noroeste-SP 0 x 0 Velo Clube-SP
Maricá-RJ 0 x 0 XV de Piracicaba-SP
Real Noroeste-ES 0 x 0 Rio Branco-ES
Operário-MS 0 x 0 Ivinhema-MS
ASA-AL 0 x 0 Juazeirense-BA
Veja os resultados dos jogos da Série C neste sábado:
Santa Cruz 2 x 1 Volta Redonda
Ypiranga 1 x 2 Maringá