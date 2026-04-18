Portuguesa sofre empate no fim contra o América-RJ pela Série D

Neste sábado, a Portuguesa empatou em 1 a 1 com o América-RJ pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, fora de casa. A Lusa esteve à frente do placar durante boa parte do duelo, porém sofreu o empate aos 45 minutos da segunda etapa.
Situação do confronto
Com o empate, a Portuguesa chegou a cinco pontos, se isolando na vice-liderança do grupo A13. Enquanto o América-RJ conquista seu primeiro ponto na competição, porém segue na lanterna.
📋 Resumo do jogo
AMÉRICA-RJ 1 x 1 PORTUGUESA
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro série D (3ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 15h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Matheus Cadorini, aos 39' do 1ºT (Portuguesa)
- ⚽ Emerson Carioca, aos 45' do 2ºT (América-RJ)
Como foi o jogo
Com 39 minutos marcados no relógio, Matheus Cadorini recebeu na entrada da área após jogada trabalhada da Portuguesa, limpou a defesa adversária e colocou a bola no fundo da rede para inaugurar o placar.
No final da partida, Emerson Carioca recebeu uma bola esticada e, aos 45, aproveitou a chance cara a cara com o goleiro Bertinato para empatar o duelo.
Outros resultados do dia
Série C
16h - Confiança 1 x 0 Santa Cruz
Série D
15h - Lagarto 2 x 1 Retro
Próximos jogos
América-RJ
- Madureira-RJ x América-RJ (4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D)
Data e horário: 25 de abril (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Conselheiro Galvão
Portuguesa
- Água Santa x Portuguesa (4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D)
Data e horário: 25 de abril (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Distrital do Inamar.