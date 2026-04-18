Portuguesa sofre empate no fim contra o América-RJ pela Série D

Neste sábado, a Portuguesa empatou em 1 a 1 com o América-RJ pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, fora de casa. A Lusa esteve à frente do placar durante boa parte do duelo, porém sofreu o empate aos 45 minutos da segunda etapa.

Situação do confronto

Com o empate, a Portuguesa chegou a cinco pontos, se isolando na vice-liderança do grupo A13. Enquanto o América-RJ conquista seu primeiro ponto na competição, porém segue na lanterna.

📋 Resumo do jogo

AMÉRICA-RJ 1 x 1 PORTUGUESA

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro série D (3ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 15h (de Brasília)

Gols:

⚽ Matheus Cadorini, aos 39' do 1ºT (Portuguesa)

⚽ Emerson Carioca, aos 45' do 2ºT (América-RJ)

Como foi o jogo

Com 39 minutos marcados no relógio, Matheus Cadorini recebeu na entrada da área após jogada trabalhada da Portuguesa, limpou a defesa adversária e colocou a bola no fundo da rede para inaugurar o placar.

No final da partida, Emerson Carioca recebeu uma bola esticada e, aos 45, aproveitou a chance cara a cara com o goleiro Bertinato para empatar o duelo.

Outros resultados do dia

Série C

16h - Confiança 1 x 0 Santa Cruz

Série D

15h - Lagarto 2 x 1 Retro

Próximos jogos

América-RJ

Madureira-RJ x América-RJ (4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D)

Data e horário: 25 de abril (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Conselheiro Galvão

Portuguesa