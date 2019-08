Portuguesa é eliminada na primeira fase da Copa Paulista e fica sem calendário em 2019

A Portuguesa empatou com o Taubaté por 0 a 0 neste sábado e foi eliminada da Copa Paulista na primeira fase. Com a desclassificação, a Lusa fica sem competições oficiais para disputar até o fim do ano.

A equipe chegou em Taubaté para enfrentar o time da casa precisando da vitória para avançar sem depender de outros resultados. O empate fazia o time rubro-verde torcer contra as vitórias de Nacional, diante do Juventus, e Corinthians (sub-23), contra o Desportivo Brasil; porém, ambos venceram.

Com cinco derrotas em dez jogos e apenas 11 pontos, a Portuguesa termina a primeira fase da Copa Paulista na última colocação. Há um ano, a Lusa também era eliminada na fase de grupos.

O clube fica agora sem jogos até o fim de 2019 por não estar disputando nenhuma divisão nacional. O campeão do torneio paulistano, inclusive, tem direito a escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte ou na Copa do Brasil. Num cenário perfeito, a Portuguesa voltaria a uma competição nacional apenas em 2021.

Veja os outros resultados da Copa Paulista (classificados em negrito):

Grupo 1

Votuporanguense 1×1 Linense

Mirassol 1×1 Comercial

Ferroviária 3×0 Batatais (jogo cancelado pelo Batatais estar suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva)

Grupo 2

XV de Piracicaba 2×1 Noroeste

Rio Claro 0x2 Atibaia

Inter de Limeira 1×1 Velo Clube

Grupo 3

Corinthians (sub-23) 2×0 Desportivo Brasil

Taubaté 0x0 Portuguesa

Juventus 1×2 Nacional

Grupo 4

Ponte Preta B 2×1 Osasco Audax

Água Santa 0x0 Santo André

São Caetano 1×1 EC São Bernando