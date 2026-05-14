Portuguesa lança terceira camisa inspirada na Seleção de Portugal

A Portuguesa apresentou sua nova camisa III, inspirada na Seleção Portuguesa. O lançamento acontece em um momento em que o clube mira o acesso à Série C.

A nova peça já está disponível presencialmente na Lusa Store e também no site da Somos Lusa Store. #Portuguesa #Lusa #Camisa3 #SomosLusa #Caninde #FutebolPaulista pic.twitter.com/CYpjaJV69c

O uniforme é predominantemente vermelho, com gola polo e detalhes em verde e vermelho nas mangas. Na parte de trás da gola, aparece a bandeira de Portugal, em referência às origens do clube. O modelo será utilizado tanto em jogos quanto em ações comerciais e institucionais ao longo da temporada.

Conexão com a identidade do clube

A campanha de lançamento explora essa relação histórica com Portugal, presente desde a fundação da Portuguesa, em 1920. O uniforme também dialoga com o momento em que a seleção europeia deve ganhar protagonismo global.

Segundo Marcello Ramalho, head de marcas e negócios da Lusa, o novo modelo segue essa linha de posicionamento.

"Essa camisa não é oportunismo. É coerência histórica. A Portuguesa carrega Portugal no peito desde sua fundação. Em um ciclo em que o mundo vai voltar seus olhos para o país, apresentamos uma peça que conecta tradição, performance e posicionamento de marca. É um produto pensado para emocionar o torcedor e ampliar o alcance da Portuguesa", comentou.