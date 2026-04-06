Portuguesa anuncia Ademir Fesan como novo técnico

A Portuguesa oficializou a contratação de Ademir Fesan como novo treinador da equipe principal. O acordo firmado tem validade até o final do Campeonato Paulista de 2027.

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Experiência comprovada em acessos e boa campanha

Ademir Fesan possui um histórico recente de sucesso em acessos. Em 2025, ele comandou a Inter de Limeira em uma campanha que culminou com a promoção da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro.

No ano anterior, em 2023, Fesan foi peça fundamental na ascensão do Primavera de Indaiatuba à Série A2 do Paulistão, após 34 anos de espera, o que lhe rendeu o título de melhor técnico da Série A3. Nesta temporada, à frente do Água Santa, liderou a primeira fase da Série A2 e apresentou o melhor ataque da competição.

Otimismo e motivação para o novo desafio

Em suas primeiras declarações, Ademir Fesan expressou grande satisfação com a oportunidade. "É um orgulho enorme receber a oportunidade de liderar a Portuguesa em um momento tão importante. Sei da responsabilidade que é representar essa camisa e chego muito motivado para trabalhar forte e conduzir o clube na busca pelo acesso à Série C. Vamos construir uma equipe organizada, competitiva e comprometida com esse objetivo", afirmou o treinador.

O presidente da Portuguesa, Alex Bourgeois, destacou a sintonia do novo comandante com a filosofia do clube e sua experiência relevante.

Comissão técnica reforçada

Junto a Ademir Fesan, chegam mais dois profissionais para integrar a nova comissão técnica. Fernando Lombardi, ex-zagueiro com passagens por clubes como Paraná, Ceará, Guarani, Criciúma e a própria Portuguesa em 2021, assume a função de auxiliar técnico.

Completando o time, Carlos Gamarra, com experiência como preparador físico em clubes como Paysandu, Santa Cruz, Cuiabá, Botafogo (SP) e Criciúma, traz sua bagagem para o desenvolvimento físico das equipes. A dupla iniciou os trabalhos nesta terça-feira (07).

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