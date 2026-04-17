Maceió completa 50 jogos pela Portuguesa e reafirma meta de acesso à Série C

O atacante Maceió, um dos destaques da Portuguesa no último Campeonato Paulista, tem como principal objetivo para a temporada o acesso da equipe à Série C do Campeonato Brasileiro.

O camisa 19, que atingiu a marca de 50 partidas com a camisa rubro-verde no último sábado, na vitória sobre o Pouso Alegre, ressaltou a importância da promoção para o projeto de reconstrução do clube.

FOCO NO AMÉRICA-RJ 📸 O treino desta quarta-feira (15), no CT do Parque Ecológico do Tietê, registrado em belas imagens. A Lusa volta a campo no sábado (18), contra o América, no Rio de Janeiro 📷 @andre.phtos #Portuguesa #SérieD #PORxAME pic.twitter.com/ihB2ojSX0b — Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 15, 2026

"Temos que buscar o acesso"

“Nós fizemos um bom Paulistão, além da participação na Copa do Brasil, mas a Série D é o nosso objetivo do ano. O acesso é fundamental para o projeto do clube e temos que buscar o acesso”, declarou Maceió, enfatizando a ambição da equipe em retornar às divisões superiores do futebol nacional.

"Temos que nos doar ao máximo"

O atacante também comentou a expectativa para o confronto contra o América-RJ, que acontecerá neste sábado, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Maceió destacou a intensidade necessária na Série D, especialmente em jogos fora de casa, e projetou um confronto desafiador contra um time tradicional.

“A Série D não te permite tirar o pé do acelerador, ainda mais quando se joga fora de casa. O América é um time tradicional e temos que nos doar ao máximo pela vitória”, afirmou.

Liderança

Atualmente, a Portuguesa divide a liderança do seu grupo na Série D com quatro pontos conquistados em duas rodadas, empatada com o América-RJ. A equipe, que trocou de treinador recentemente, vem tendo um desempenho consistente nas primeiras partidas.

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