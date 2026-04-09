Hipólito volta a defender a Portuguesa após mais de um ano: "Momento especial"

No último final de semana, no empate diante da Portuguesa-RJ, pela Série D do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Hipólito voltou a entrar em campo após mais de um ano. A última vez que havia atuado foi na rodada final do Paulistão de 2025, em fevereiro daquele ano, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho.

“Foi um momento muito especial para mim. Esperei muito por esse dia. Não foi fácil passar por tudo o que passei, mas sempre acreditei que voltaria ainda mais forte. Sou muito grato à Portuguesa e a todos os profissionais que estiveram ao meu lado nesse processo, me dando suporte e confiança. Agora é seguir trabalhando para corresponder dentro de campo todo o apoio que recebi”, destacou o lateral.

Recuperado e novamente integrado ao grupo, Lucas Hipólito é um dos nomes à disposição do técnico Ademir Fesan, que chegou recentemente e está conhecendo todo o elenco rubro-verde neste início de trabalho.

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