Fábio Matias deixa a Portuguesa e acerta com a Chapecoense

A Portuguesa confirmou na tarde deste domingo a demissão do técnico Fábio Matias, já anunciado pela Chapecoense. Ele deixa o clube após o empate por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no último sábado, fora de casa, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

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Segundo a Lusa, a decisão foi tomada após o avanço de negociações do treinador com outro clube. A diretoria entende que o momento "exige um profissional com dedicação integral e comprometimento absoluto com o projeto esportivo da Portuguesa".

Junto com o comandante Fábio Matias, também deixam a Portuguesa o auxiliar técnico Lucas Batista e o preparador físico Felippe Capella.

A Portuguesa já está em busca de um novo técnico e espera anunciá-lo em breve. Dispensado, Fábio Matias assume o comando da Chapecoense nesta terça-feira.

Números de Fábio Matias na Lusa

Aos 46 anos, o técnico deixa o clube com um retrospecto de seis vitórias, três empates e quatro derrotas desde janeiro de 2026. Na temporada, a equipe chegou às quartas do Campeonato Paulista e na quarta fase da Copa do Brasil.