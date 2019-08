Dívidas, Canindé em risco e sem divisão: Portuguesa faz 99 anos agonizando

Fundada em 14 de agosto de 1920, a Portuguesa completa 99 anos nesta quarta-feira vivendo o pior momento de sua história. Quinto maior clube do futebol paulista em títulos e participações na elite estadual, da qual foi campeã três vezes, a Lusa chega próxima de seu centenário mergulhada em dívidas, com seu estádio ameaçado e sem divisão nacional.

Sem meios de uma arrecadação substancial, a Portuguesa deve para outros clubes, ex-jogadores, jogadores, dirigentes, fornecedores, impostos e até mesmo dirigentes uma quantia que alcança a casa dos R$ 400 milhões, cifras maiores que o próprio patrimônio.

Com tamanho endividamento, o Canindé resiste graças a sua torcida, que criou um grupo de apoio, pintou o estádio, dando uma aparência completamente oposta do abandonado complexo social, e tem tomado medidas para que o local não fuja da posse do clube ao entrar com um pedido de tombamento, o que faria o transformaria em um patrimônio histórico.

Enquanto isso, o Canindé vai abrigando mais shows, baladas e até cultos evangélicos do que partidas de futebol. A casa da Portuguesa, aliás, já foi para dois leilões por causa de dívidas, mas a divisão do terreno com a prefeitura afasta qualquer comprador.

Dentro de campo, a Lusa não dá demonstrações de que pode fugir desse buraco. Sem disputar qualquer divisão do Campeonato Brasileiro desde 2017, o clube deve encerrar sua temporada já em agosto, quando termina a primeira fase da Copa Paulista.

Ocupando a penúltima e quinta posição do Grupo 3 do torneio que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil ou na quarta divisão nacional, a Portuguesa precisa vencer o clássico com o líder Juventus, neste domingo, para seguir sonhando com uma classificação.

Diante desse cenário, o time fundado por portugueses agoniza, mas se apoia em seu principal patrimônio, a torcida, para resistir a um cenário tenebroso e alcançar ao menos o centenário.