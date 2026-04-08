Apresentado, Ademir Fesan vê Portuguesa como "uma das favoritas na Série D"

Ademir Fesan, recém-apresentado como novo técnico da Portuguesa, concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico do Tietê. Durante o evento, ocorrido nesta quarta-feira e com a presença do presidente Alex Bourgeois, o comandante expressou otimismo em relação aos objetivos do clube para o restante do ano, com foco especial na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

NOVO COMANDANTE NA LUSA TV! 🟢🔴 A Lusa TV transmite, ao vivo e com imagens, a entrevista coletiva de apresentação do técnico Ademir Fesan, nesta quarta-feira (08), às 9 horas. O encontro com os jornalistas acontecerá no CT do Parque Ecológico do Tietê. Link nos stories!… pic.twitter.com/ADvv38g7Nq — Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 7, 2026

Ao falar sobre as ambições para a Série D, Ademir Fesan declarou que a Portuguesa se coloca como uma das equipes favoritas na competição. No entanto, ele ressaltou a importância de não se basear apenas no histórico do clube.

"A Portuguesa é uma das favoritas na Série D, mas não podemos jogar apenas com o nome", afirmou. O treinador reconheceu que o acesso será um caminho difícil, mas mostrou confiança na força e nas condições do clube para alcançá-lo.

"O acesso será difícil, mas o clube tem força e condições de conseguir. Para isso, vamos precisar competir e trabalhar muito, porque a Série D não é um campeonato fácil", completou.

Importância da mentalidade vencedora e estrutura

Fesan destacou a necessidade de reforçar a equipe com jogadores que possuam não apenas qualidades técnicas, táticas e físicas, mas também uma forte mentalidade vencedora. Segundo ele, esse diferencial é crucial para o sucesso na Série D.

"É importante ter o que já temos aqui, estrutura boa para cobrar e se entregar ao máximo. Precisamos de bons jogadores, competitivos, e que além da parte técnica, tática e física, também tenham uma mentalidade vencedora. Esse é o grande diferencial na Série D", explicou o novo comandante da Lusa.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp