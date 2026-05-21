Porto anuncia saída de Thiago Silva após cinco meses

Nesta quinta-feira, o Porto anunciou a saída de Thiago Silva, apenas cinco meses após sua contratação. Aos 41 anos, o zagueiro havia retornado ao clube depois de duas décadas e chegou a conquistar o título do Campeonato Português.

"Foi tudo muito incrível, tudo muito prazeroso, momentos de muita felicidade de tudo que vivi, tudo que passei aqui", disse Thiago em entrevista ao clube

"Agradecer todo o carinho, toda a admiração, o respeito por tudo aquilo que eles me proporcionaram nesses meses", completou.

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Contratado pelo Porto em 2005, o zagueiro viveu sua segunda passagem pelo clube após uma temporada marcante pelo Fluminense. Nesse retorno, Thiago Silva foi peça importante ao ajudar a equipe a reconquistar o título da liga nacional, encerrando um jejum de quatro temporadas.

Escolhido por Carlo Ancelotti para integrar a pré-lista da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro acabou não sendo incluído na relação final.

Até o momento, Thiago Silva não anunciou quais serão os próximos passos de sua carreira no futebol.

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Números de Thiago Silva pelo Porto

Ídolo do Porto, Thiago Silva entrou em campo em 14 oportunidades e se tornou capitão e peça importante no vestiário.