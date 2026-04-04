Porto cede empate ao Famalicão e vê Sporting se aproximar da liderança no Português

Apesar de ter ficado à frente do placar duas vezes, o Porto cedeu o empate aos 54 minutos do segundo tempo e ficou no 2 a 2 com o Famalicão neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Português. Com o tropeço no Estádio do Dragão, o Porto viu sua vantagem na liderança cair após a vitória do Sporting sobre o Santa Clara na sexta-feira.
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Situação da tabela
Com o tropeço, o Porto somou apenas um ponto e chegou aos 73, com cinco de vantagem para o Sporting, que tem um jogo a menos.. Já o Santa Clara permanece com 28 e é o 13º.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪PORTO 2 X 2 FAMALICÃO🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 28
🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)
📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Albrto Costa, aos 35' do 1ºT (Porto)
- ⚽ Sorriso, aos 9' do 2ºT (Famalicão)
- ⚽ Seko Fofana, aos 46' do 2ºT (Porto)
- ⚽ Rodrigo Pinheiro aos 54' do 2ºT (Famalicão)
Próximo jogos
🔵⚪Porto⚪🔵
⚔️ Jogo: Porto x Nottingham Forest
🏆 Competição: Liga Europa - Quartas de final (ida)
📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)
🔵⚪Famalicão⚪🔵
⚔️ Jogo: Famalicão x Moreirense
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 29
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal de Famalicão, Vila Nova de Famalicão (POR)
Outros resultados do Campeonato Português neste sábado
- Nacional 2 x 0 Estrela Amadora
- Moreirense 0 x 1 Braga
- Rio Ave 1 x 2 Alverca