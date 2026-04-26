Porto bate Estrela Amadora e fica mais perto do título do Português

Em busca do título do Campeonato Português, o líder Porto venceu o Estrela Amadora por 2 a 1 neste domingo, no Estádio José Gomes, pela 31ª rodada.
Situação na tabela
A três rodadas do final, o Porto chegou aos 82 pontos, sete a mais que o Benfica, ficando a quatro de garantir o título de forma antecipada. Já o Estrela Amadora estacionou na 15ª colocação, com 28 pontos e na luta contra o rebaixamento.
📋 Resumo do jogo
⚪ ESTRELA AMADORA 1 X 2 PORTO 🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Português (31ª rodada)
🏟️ Local: Estádio José Gomes, em Amadora (POR)
📅 Data: 26 de abril de 2025 (domingo)
⏰ Horário: às 14h00 (de Brasília)
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Gols
⚽ Deniz Gul , aos 15' do 1ºT (Porto)
⚽ Deniz Gul , aos 36' do 1ºT (Porto)
⚽ Jovane Cabral, aos 34' do 2ºT (Estrela Amadora)
Como foi o jogo?
Aos 15 minutos do primeiro tempo, Pietuszewski fez fila na área e foi derrubado por Jansson, sendo marcada a penalidade máxima. Na cobrança, Deniz Gul bateu com segurança e colocou o Porto na frente.
Aos 36 minutos da etapa inicial, Alberto Costa cruzou na medida para o inspirado Deniz Gul, que cabeceou com maestria para marcar o segundo do Porto.
No retorno para a segunda etapa, o Estrela Amadora encurralou o Porto em seu campo defensivo e passou a empilhar oportunidades. Aos 34 minutos, Jovane Cabral completou cruzamento de Hooijdonk e descontou para os donos da casa.
Próximos jogos
Estrela Amadora
Moreirense x Estrela Amadora | 32ª rodada do Campeonato Português
Data e hora: 02/05 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
Local: Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos
Porto
Porto x Alverca | 32ª rodada do Campeonato Português
Data e hora: 02/05 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Dragão, em Porto