Porto bate Alverca e garante 31º título do Campeonato Português

O Porto garantiu o título do Campeonato Português neste sábado, ao vencer o Alverca por 1 a 0 no Estádio do Dragão, com duas rodadas de antecedência para o final da competição. Bednarek marcou na primeira etapa o gol que garantiu aos mandantes a 31ª taça do torneio.

Situação da tabela

Com 85 pontos somados, o Porto não pode mais ser alcançado na ponta da tabela de classificação. A única equipe que ameaçava o título dos dragões era o segundo colocado Benfica, que pode chegar a 82 pontos. A taça vem após uma campanha de apenas 27 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com somente 15 gols sofridos. Por sua vez, o Alverca é o nono colocado com 38 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵 PORTO 1 x 0 ALVERCA 🟡

🏆 Competição: Campeonato Português

🏟️ Local: Estádio Do Dragão

📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Bednarek, aos 40' do 1ºT (Porto)

Como foi o jogo

Pressionando pelo gol na primeira etapa, o Porto conseguiu marcar e abrir o marcador apenas aos 40 minutos. Gabri Veiga cruzou escanteio na marca do pênalti e Bednarek venceu a disputa no alto para testar com precisão, sem chances para o goleiro Matheus Mendes.

Na segunda etapa, o Alverca começou em cima e Sandro Lima teve uma boa chance no primeiro minuto ao arrematar de fora da área para a bola passar ao lado da trave. Aos 16, o Porto respondeu e Gul bateu rasteiro da meia-lua para Matheus Mendes ficar com ela. Após 17 minutos, Borja Sainz recebeu cruzamento próximo à pequena área e testou mal, no meio do gol, para o goleiro do Alverca fazer mais uma defesa.

Próximos jogos

Porto

Jogo: AVS x Porto

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 14h (de Brasília)

Competição: Campeonato Português

Local: Estádio Clube Desportivo das Aves

Alverca