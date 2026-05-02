Porto bate Alverca e garante 31º título do Campeonato Português

O Porto garantiu o título do Campeonato Português neste sábado, ao vencer o Alverca por 1 a 0 no Estádio do Dragão, com duas rodadas de antecedência para o final da competição. Bednarek marcou na primeira etapa o gol que garantiu aos mandantes a 31ª taça do torneio.
Situação da tabela
Com 85 pontos somados, o Porto não pode mais ser alcançado na ponta da tabela de classificação. A única equipe que ameaçava o título dos dragões era o segundo colocado Benfica, que pode chegar a 82 pontos. A taça vem após uma campanha de apenas 27 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com somente 15 gols sofridos. Por sua vez, o Alverca é o nono colocado com 38 pontos.
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— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
📋 Resumo do jogo
🔵 PORTO 1 x 0 ALVERCA 🟡
🏆 Competição: Campeonato Português
🏟️ Local: Estádio Do Dragão
📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Bednarek, aos 40' do 1ºT (Porto)
Como foi o jogo
Pressionando pelo gol na primeira etapa, o Porto conseguiu marcar e abrir o marcador apenas aos 40 minutos. Gabri Veiga cruzou escanteio na marca do pênalti e Bednarek venceu a disputa no alto para testar com precisão, sem chances para o goleiro Matheus Mendes.
Na segunda etapa, o Alverca começou em cima e Sandro Lima teve uma boa chance no primeiro minuto ao arrematar de fora da área para a bola passar ao lado da trave. Aos 16, o Porto respondeu e Gul bateu rasteiro da meia-lua para Matheus Mendes ficar com ela. Após 17 minutos, Borja Sainz recebeu cruzamento próximo à pequena área e testou mal, no meio do gol, para o goleiro do Alverca fazer mais uma defesa.
Próximos jogos
Porto
- Jogo: AVS x Porto
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 14h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Português
- Local: Estádio Clube Desportivo das Aves
Alverca
- Jogo: Alverca x Estoril
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 14h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Português
- Local: Complexo Desportivo FC Alverca