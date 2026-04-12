Pepê marca, Porto bate Estoril e garante liderança do Português

O Porto garantiu mais uma rodada de liderança no Campeonato Português ao vencer o Estoril neste domingo, por 3 a 1, pela 29ª rodada do torneio. Cria do Grêmio, Pepê abriu o placar pela equipe, enquanto Froholdt e Xeka (contra) completaram o marcador. Begraoui descontou pelos mandantes.

Situação na tabela

Com a vitória, o Porto abre cinco pontos de vantagem sobre o Sporting e garante a liderança por mais uma rodada. A equipe lidera com 76 pontos, enquanto o Estoril é o sétimo na tabela, com 37.

📋 Resumo do jogo

🟡 ESTORIL 1 x 3 PORTO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Português

🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Pepê, aos 14' do 1ºT (Porto)

⚽ Xeka (contra), aos 32' do 1ºT (Porto)

⚽ Froholdt, aos 27' do 2ºT (Porto)

⚽ Begraoui, aos 33' do 2ºT (Estoril)

Como foi o jogo

O Porto largou na frente logo aos 14 minutos de jogo. Veiga recebeu no lado esquerdo da área e cruzou rasteiro na segunda trave para Pepê empurrar às redes e colocar os visitantes em vantagem. Já aos 32, Froholdt cabeceou após cobrança de escanteio e Xeka acabou desviando contra a própria meta para ampliar pelo Porto.

Na segunda etapa, o Porto repetiu a jogada do primeiro gol aos 27. Alberto Costa cruzou rasteiro pela esquerda e Froholdt conseguiu alcançar a bola para marcar o terceiro da equipe. Após seis minutos, o Estoril conseguiu diminuir após Begraoui receber na entrada da área para girar e finalizar de esquerda no canto, sem chances para o goleiro Diogo Silva.

Próximo jogo

Estoril

Jogo: Moreirense x Estoril

Data e horário: 20 de abril de 2026 (segunda-feira) | 16h45 (de Brasília)

Competição: Campeonato Português

Local: Parque Desportivo Comendador

Porto

Jogo: Nottingham Forest x Porto

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira) | 16h (de Brasília)

Competição: Liga Europa

Local: The City Ground

Veja outros resultados do Português neste domingo: