Pepê marca, Porto bate Estoril e garante liderança do Português

O Porto garantiu mais uma rodada de liderança no Campeonato Português ao vencer o Estoril neste domingo, por 3 a 1, pela 29ª rodada do torneio. Cria do Grêmio, Pepê abriu o placar pela equipe, enquanto Froholdt e Xeka (contra) completaram o marcador. Begraoui descontou pelos mandantes.
Situação na tabela
Com a vitória, o Porto abre cinco pontos de vantagem sobre o Sporting e garante a liderança por mais uma rodada. A equipe lidera com 76 pontos, enquanto o Estoril é o sétimo na tabela, com 37.
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— FC Porto (@FCPorto) April 12, 2026
📋 Resumo do jogo
🟡 ESTORIL 1 x 3 PORTO 🔵
🏆 Competição: Campeonato Português
🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Pepê, aos 14' do 1ºT (Porto)
- ⚽ Xeka (contra), aos 32' do 1ºT (Porto)
- ⚽ Froholdt, aos 27' do 2ºT (Porto)
- ⚽ Begraoui, aos 33' do 2ºT (Estoril)
Como foi o jogo
O Porto largou na frente logo aos 14 minutos de jogo. Veiga recebeu no lado esquerdo da área e cruzou rasteiro na segunda trave para Pepê empurrar às redes e colocar os visitantes em vantagem. Já aos 32, Froholdt cabeceou após cobrança de escanteio e Xeka acabou desviando contra a própria meta para ampliar pelo Porto.
Na segunda etapa, o Porto repetiu a jogada do primeiro gol aos 27. Alberto Costa cruzou rasteiro pela esquerda e Froholdt conseguiu alcançar a bola para marcar o terceiro da equipe. Após seis minutos, o Estoril conseguiu diminuir após Begraoui receber na entrada da área para girar e finalizar de esquerda no canto, sem chances para o goleiro Diogo Silva.
Próximo jogo
Estoril
- Jogo: Moreirense x Estoril
- Data e horário: 20 de abril de 2026 (segunda-feira) | 16h45 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Português
- Local: Parque Desportivo Comendador
Porto
- Jogo: Nottingham Forest x Porto
- Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira) | 16h (de Brasília)
- Competição: Liga Europa
- Local: The City Ground
Veja outros resultados do Português neste domingo:
- Alverca 3 x 1 Casa Pia
- Benfica 2 x 0 Nacional
- Braga 1 x 0 Arouca