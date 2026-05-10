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Ex-Corinthians faz dois, e Porto perde para time rebaixado pelo Português

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Foto por MIGUEL RIOPA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/05/2026 às 16:47

Com dois gols de Roni, ex-Corinthians, o já campeão Porto perdeu por 3 a 1 para o rebaixado AVS neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do CD das Aves.

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Situação da tabela

Com 85 pontos ganhos, o Porto já tem a liderança do torneio nacional assegurada. Já o AVS, a uma rodada do final do torneio, contabiliza apenas 20 pontos ganhos e não conseguirá sair da lanterna.

📋 Resumo do jogo 

🔴AVS 3 X 1 PORTO🔵

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 33
🏟️ Local: Estádio do CD das Aves, Portugal
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 14h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Roni, aos 23' do 1ºT (AVS)
  • ⚽ Deniz Gul, aos 8' do 2ºT (Porto)
  • ⚽ Roni, aos 13' do 2ºT (AVS)
  • ⚽ Aderllan Santos, aos 35' do 2ºT (AVS)

     

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Como foi o jogo 

Aos 23 minutos, o volante Roni inaugurou o placar para o AVS com um chute cruzado na entrada da área. Aos 8 da etapa complementar, Deniz Gul empatou de cabeça para o Porto.

Cinco minutos depois, Roni balançou as redes novamente com uma pancada de fora da área. Aos 35, de cabeça, Aderllan Santos fechou o placar para o AVS.

Próximos jogos

AVS

  • Moreirense x AVS (34.ª rodada do Campeonato Portugues)
    Data e horário: 16 de maio (sábado), às 08h (de Brasília).
    Local: Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas

Porto

  • Porto x Santa Clara (34ª rodada do Campeonato Portugues)
    Data e horário: 16 de maio (sábado), às 08h (de Brasília).
    Local: Estádio do Dragão.

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