Ex-Corinthians faz dois, e Porto perde para time rebaixado pelo Português

Com dois gols de Roni, ex-Corinthians, o já campeão Porto perdeu por 3 a 1 para o rebaixado AVS neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do CD das Aves.
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Situação da tabela
Com 85 pontos ganhos, o Porto já tem a liderança do torneio nacional assegurada. Já o AVS, a uma rodada do final do torneio, contabiliza apenas 20 pontos ganhos e não conseguirá sair da lanterna.
📋 Resumo do jogo
🔴AVS 3 X 1 PORTO🔵
🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 33
🏟️ Local: Estádio do CD das Aves, Portugal
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 14h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Roni, aos 23' do 1ºT (AVS)
- ⚽ Deniz Gul, aos 8' do 2ºT (Porto)
- ⚽ Roni, aos 13' do 2ºT (AVS)
- ⚽ Aderllan Santos, aos 35' do 2ºT (AVS)
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Como foi o jogo
Aos 23 minutos, o volante Roni inaugurou o placar para o AVS com um chute cruzado na entrada da área. Aos 8 da etapa complementar, Deniz Gul empatou de cabeça para o Porto.
Cinco minutos depois, Roni balançou as redes novamente com uma pancada de fora da área. Aos 35, de cabeça, Aderllan Santos fechou o placar para o AVS.
Próximos jogos
AVS
- Moreirense x AVS (34.ª rodada do Campeonato Portugues)
Data e horário: 16 de maio (sábado), às 08h (de Brasília).
Local: Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Porto
- Porto x Santa Clara (34ª rodada do Campeonato Portugues)
Data e horário: 16 de maio (sábado), às 08h (de Brasília).
Local: Estádio do Dragão.