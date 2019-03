Tiago Real ressalta importância de Jorginho e confia em classificação

Invicta a três partidas, com dois empates e uma vitória, a Ponte Preta se reabilita aos poucos no Campeonato Paulista. Depois de um início irregular, que culminou na demissão de Mazola Júnior e na contratação de Jorginho, o time do interior paulista segue crescendo na competição e almeja voos maiores. Peça importante no time, Tiago Real comentou sobre a mudança no comando técnico e as expectativas para o restante do Paulistão.

“Essa é a segunda semana inteira que a gente tem para trabalhar com o Jorginho e entender sua filosofia. Desde que ele assumiu a equipe podemos notar uma evolução muito grande e agora a gente vai tentar colocar isso nos próximos jogos. Precisamos vencer. Estamos a cinco pontos do Red Bull, temos um jogo importante em casa e precisamos do triunfo. Tenho muita convicção que a gente vai chegar. A gente tem um bom time, estamos crescendo. Obviamente os últimos resultados não foram o que a gente esperava, porém já mostramos que temos condição de conseguir a classificação”, afirmou o meia, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Na próxima rodada a equipe de Campinas encara o Botafogo-SP, no Moisés Lucarelli, no domingo, dia 4 de março, às 20h (de Brasília). O meia projetou a partida e quer uma vitória para continuar com o sonho de avançar às quartas do Estadual.

“Vamos focar no Botafogo-SP agora. Temos tudo para fazer o dever de casa, respeitando o adversário obviamente. Vencendo, ficamos mais fortes e, contando com um tropeço do Red Bull, nos aproximamos da classificação. Então eu vejo a gente com muitas chances dentro do campeonato”, comentou o jogador.

O início da Ponte foi muito decepcionante no Paulista. Com apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos, além de duas derrotas e dois empates, o jogador avaliou a atuação do time no início da competição.

“Começamos o campeonato alternando muito. Fazíamos alguns jogos bons, outros ruins. E como é um campeonato de tiro curto você não pode ter esse tempo. Mesmo sendo curta a preparação, a gente não pode alternar tanto”, concluiu Tiago Real.

*Especial para a Gazeta Esportiva