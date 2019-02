STJD anula Ponte Preta x Aparecidense e remarcará partida

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou nesta sexta-feira o duelo entre Ponte Preta e Aparecidense, pela primeira fase da Copa do Brasil, por conta de interferência externa da arbitragem. Desta maneira, uma nova partida será marcada pela CBF, em data ainda não divulgada.

Com a vantagem do empate para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta foi lesada de forma significativa no duelo com a Aparecidense fora de casa. O time goiano vencia a partida por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando Hugo Cabral fez o gol que seria o da classificação da Macaca.

Prontamente uma enorme confusão se armou em volta do juiz. Enquanto isso, algumas pessoas entraram no gramado para conversar com o delegado do jogo Adalberto Grecco. Após oito minutos, o árbitro repensou sua decisão e anulou o gol da Ponte Preta.

“Prevaleceu a verdade dos fatos e por isso estamos muito felizes. Agora é ter todo o empenho para vencermos em campo”, disse o presidente da Ponte Preta, José Armando Abdalla Jr., que esteve pessoalmente no julgamento em Fortaleza-CE ao lado do advogado pontepretano João Felipe Artioli.

“Estava 4 a 0 para indeferir nosso pedido, mas o voto do presidente da turma tem peso dois, por isso nossa solicitação foi atendida e o jogo anulado. O presidente da turma inclusive destacou que, na opinião dele, o bandeirinha do jogo mentiu para os auditores durante seu depoimento aqui em Fortaleza”, completou Artioli, advogado da Macaca.