Sport tenta anular rebaixamento por ‘gato’ de ex-jogador do Ceará

O Sport tenta se manter na Série A do Campeonato Brasileiro na Justiça. Após terminar a competição em 17º lugar, posto que lhe custou o rebaixamento, o clube pernambucano espera tirar pontos do Ceará, que escalou Ernandes, jogador suspeito de adulterar a idade em dois anos. A Ponte Preta também tenta por meio dos tribunais anular pontos do Goiás, outro clube que contou com o atleta nesta temporada, e assegurar o retorno à elite do futebol nacional.

O Sport enviou uma notícia de infração ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) assinada pelo próprio presidente do clube, Arnaldo Barros.

Segundo consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Ernandes teria nascido em 11 de novembro de 1987. Porém, o Cartório do 2º Ofício de São Feliz do Araguaia, no Mato Grosso, confirma que o atleta, na verdade, nasceu no dia 11 de novembro de 1985.

Apesar das contestações de Sport e Ponte Preta na Justiça, a tendência é que o Ceará e o Goiás não percam pontos. A situação se enquadra no artigo 35 do Regulamento Geral de Competições da CBF, que diz:

“Eventual regularidade de ato de registro e/ou transferência não se confunde com irregularidade da condição de jogo, sendo de competência da CNRD, na forma de seu Regulamento, apreciar e julgar tais irregularidades”.