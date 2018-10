Sem jogar há quase um ano, Rodrigo anuncia aposentadoria

Aos 38 anos, o ex-zagueiro Rodrigo, que entrou em campo pela última vez no dia 26 de novembro do ano passado, quando foi expulso da partida entre Ponte Preta e Vitória por introduzir o dedo médio nas nádegas de Trellez, anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira.

De acordo com o ex-jogador, o momento agora é de curtir a família, e a aposentadoria já estava programada. A única coisa que faltava era, de fato, o anúncio oficial.

“Eu já estava me programando para isso. Estou oficializando a aposentadoria mesmo. Fiquei um pouco afastado do futebol, colocando a minha vida em ordem. Quando você joga, não tem tempo para nada. Aproveitei para curtir um pouco a família. Os três últimos anos da minha carreira foram muito desgastantes, desde o Vasco até a Ponte”, disse ao Globo Esporte.

Rodrigo ficou marcado pelo episódio que protagonizou na sua última partida como profissional. O jogador prejudicou a equipe com a expulsão, e a Macaca acabou rebaixada. No entanto, o zagueiro disse que já superou o fato, e mostrou-se satisfeito com suas conquistas na carreira.

“Eu estava bem triste com o que aconteceu, por causa do rebaixamento também, mas já superei isso. Eu vivo em Campinas, encontro bastante torcedores, eles me tratam bem. Nunca recebi ofensas na rua. Muito pelo contrário. Eles chegam para conversar. Mas no Brasil, o que você faz hoje já é julgado, ainda mais no futebol. O que fiz durante a minha carreira toda não é para qualquer um. Fico muito feliz com o que eu fiz no futebol”, completou.

Ao longo de 20 anos de futebol, Rodrigo defendeu Ponte Preta, São Paulo, Dínamo de Kiev, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vitória, Goiás e Vasco da Gama. Dentre os principais títulos que conquistou, se destacam o Campeonato Brasileiro pelo Tricolor Paulista em 2008, e sete estaduais com seis clubes diferentes.