Por violência, todos os jogos da Ponte terão torcida única em 2018

Todos os jogos da Ponte Preta terão torcida única em 2018. A pedido do promotor Paulo Castilho, do Ministério Público de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol determinou que todas as categorias da Macaca, em todas competições não poderão ter duas torcidas.

Assim, quando a Ponte atuar no Moisés Lucarelli, não haverá presença dos visitantes nas arquibancadas. Da mesma forma, a Macaca também não contará com o apoio de sua torcida fora de Campinas.

Inicialmente, a demanda de Paulo Castilho era apenas para clássicos (jogos contra Guarani, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos). Na última quinta-feira, porém, uma briga entre uniformizados da Ponte Preta e do Botafogo após partida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior fez com que o promotor aumentasse a medida.

Em nota oficial divulgada neste domingo, o clube afirmou que o departamento jurídico vai se pronunciar na segunda-feira sobre a “possibilidade de reverter a determinação, o que dificilmente será possível”.

Por conta dos incidentes diante do Vitória, no último jogo do Brasileirão, em que um grupo quebrou o alambrado e invadiu o gramado depois do terceiro gol sofrido – a Ponte perdeu por 3 a 2 e acabou rebaixada para a Série B – a Macaca ainda terá de cumprir a punição de seis partidas com portões fechados na Série B.