Ponte Preta é goleada em confronto direto com o Londrina e segue no Z4 da Série B

Fotos: Marcos Ribolli / PontePress
Fotos: Marcos Ribolli / PontePress
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 21:04

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta recebeu o Londrina no Moisés Lucarelli e perdeu por 4 a 1 pela nona rodada da Série B do Brasileirão. Os gols dos visitantes foram marcados por Iago Teles, Bruno Santos, André Cardoso e João Tavares, enquanto Luis Phelipe fez para o time da casa.

Situação da tabela

Com o resultado registrado, a Ponte perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento da Série B e agora ocupa a vice-lanterna, com sete pontos. Por outro lado, o Londrina subiu para o 18º lugar, com oito pontos.

📋 Resumo do jogo 

⚪⚫ PONTE PRETA 1 X 4 LONDRINA🔵⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
🏟️ Local: Moisés Lucarelli
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽️ Iago, aos 24' do 1ºT (Londrina)

⚽️ Bruno Santos, aos 21' do 2ºT (Londrina)

⚽️ André Cardoso, aos 43' do 2ºT (Londrina)

⚽️ João Tavares, aos 48' do 2ºT (Londrina)

⚽️ Luis Phelipe, aos 49' do 2ºT (Ponte Preta)

Como foi o jogo 

O Londrina abriu o placar aos 24 minutos. Bruno Santos recebeu em profundidade e acionou Iago Teles, que bateu firme para marcar. Na segunda etapa, aos 21, Bruno Santos recebeu em contra-ataque, cortou para o meio e bateu no ângulo. Aos 30, Lucas Marques agrediu Diego Porfirio em confusão e foi expulso após revisão do VAR, deixando o Londrina com um a menos.

Aos 42, Bruno Santos recebeu mais uma boa bola em profundidade, saiu cara a cara com Diogo Silva e tocou para André Cardoso marcar. Cinco minutos depois, Paulinho Mocellin passou para João Tavares, que na entrada da área finalizou para fazer o quarto. Um minuto depois, Luis Phelipe, de cabeça, descontou para a ponte.

Próximos jogos

⚫⚪Ponte Preta⚪⚫

⚔️ Jogo: CRB x Ponte Preta
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Rei Pelé

🔵⚪Londrina⚪🔵

⚔️ Jogo: Fortaleza x Londrina
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Castelão

