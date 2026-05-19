Ponte Preta é goleada em confronto direto com o Londrina e segue no Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta recebeu o Londrina no Moisés Lucarelli e perdeu por 4 a 1 pela nona rodada da Série B do Brasileirão. Os gols dos visitantes foram marcados por Iago Teles, Bruno Santos, André Cardoso e João Tavares, enquanto Luis Phelipe fez para o time da casa.
Situação da tabela
Com o resultado registrado, a Ponte perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento da Série B e agora ocupa a vice-lanterna, com sete pontos. Por outro lado, o Londrina subiu para o 18º lugar, com oito pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪⚫ PONTE PRETA 1 X 4 LONDRINA🔵⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
🏟️ Local: Moisés Lucarelli
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽️ Iago, aos 24' do 1ºT (Londrina)
⚽️ Bruno Santos, aos 21' do 2ºT (Londrina)
⚽️ André Cardoso, aos 43' do 2ºT (Londrina)
⚽️ João Tavares, aos 48' do 2ºT (Londrina)
⚽️ Luis Phelipe, aos 49' do 2ºT (Ponte Preta)
Como foi o jogo
O Londrina abriu o placar aos 24 minutos. Bruno Santos recebeu em profundidade e acionou Iago Teles, que bateu firme para marcar. Na segunda etapa, aos 21, Bruno Santos recebeu em contra-ataque, cortou para o meio e bateu no ângulo. Aos 30, Lucas Marques agrediu Diego Porfirio em confusão e foi expulso após revisão do VAR, deixando o Londrina com um a menos.
Aos 42, Bruno Santos recebeu mais uma boa bola em profundidade, saiu cara a cara com Diogo Silva e tocou para André Cardoso marcar. Cinco minutos depois, Paulinho Mocellin passou para João Tavares, que na entrada da área finalizou para fazer o quarto. Um minuto depois, Luis Phelipe, de cabeça, descontou para a ponte.
Próximos jogos
⚫⚪Ponte Preta⚪⚫
⚔️ Jogo: CRB x Ponte Preta
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Rei Pelé
🔵⚪Londrina⚪🔵
⚔️ Jogo: Fortaleza x Londrina
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Castelão