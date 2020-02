Ponte Preta demite o técnico Gilson Kleina

Gilson Kleina não é mais o treinador da Ponte Preta. Nesta terça-feira, a Macaca divulgou em suas redes sociais a saída do técnico, após reunião com a Diretoria Executiva do clube. Sebastião Arcanjo, presidente ponte-pretano, explicou a demissão do profissional.

“A Diretoria decidiu pelo Gilson para o Paulista 2020, com contrato até abril e permanência para o Brasileiro condicionada ao desempenho no Paulistão, que infelizmente não estava sendo o que todos esperávamos. Por isso optamos pela mudança neste momento. Agradecemos ao Gilson Kleina, que é um excelente profissional e tem história com a Ponte Preta , pelo empenho que teve frente ao time neste período”, afirmou o dirigente.

Com quatro derrotas em seis jogos, a Ponte Preta está em 2º lugar no Grupo A do Campeonato Paulista, com seis pontos, cinco atrás do líder Santos. As três derrotas consecutivas nas últimas partidas pesaram na demissão de Gilson Kleina, que comandava a Macaca desde agosto de 2019.

No lugar de Kleina, o coordenador técnico Fábio Moreno é quem vai comandar o time interinamente. Fábio já exerceu a mesma função no Fluminense em 2018, quando o Tricolor carioca buscava escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.