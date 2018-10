Ponte Preta bate Figueirense e ainda sonha com acesso à Série A

A Ponte Preta alcançou sua terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro durante a noite desta sexta-feira. No Estádio Moisés Lucarelli, o time comandado pelo técnico Gilson Kleina bateu o Figueirense por 2 a 1 e manteve vivo o sonho de voltar à Primeira Divisão.

Com 46 pontos ganhos e mais seis partidas para disputar, a Ponte Preta sobe para a sétima colocação. O CSA, que atualmente fecha o grupo de qualificados à Série A, tem 51 pontos. Já o Figueirense permanece com os mesmos 41 pontos e figura no 11º lugar.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta volta a campo para desafiar o líder Fortaleza às 20h30 (de Brasília) de sexta-feira, no Estádio Castelão. O Figueirense, por sua vez, disputa o clássico contra o Criciúma às 16h30 de sábado, no Orlando Scarpelli.

Apoiada por sua torcida, a Ponte Preta conseguiu inaugurar o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Matheus Vargas avançou e deu belo passe para André Luis, que teve categoria para driblar o goleiro Denis e marcar.

O time da casa retornou atento para a disputa da etapa complementar e voltou a balançar as redes aos 10 minutos. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos levantou na área. Léo Santos subiu na entrada da pequena área e cabeceou firme para ampliar.

O Figueirense esboçou uma reação dois minutos depois e voltou para o jogo. João Paulo cobrou falta pelo lado esquerdo e colocou a bola dentro da área da Ponte Preta. Lucas Mineiro desviou para trás e Henrique Trevisan completou com sucesso diante do goleiro Ivan.

Em uma nova jogada de contra-ataque, a Ponte Preta ainda desperdiçou uma chance incrível de aumentar. Roberto invadiu a área pela esquerda e rolou para Danilo Barcelos. Livre diante de Denis, o lateral bateu por cima – ele foi atrapalhado por uma irregularidade no gramado.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 1 FIGUEIRENSE

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 19 de outubro de 2018, sexta-feira

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Cartões amarelos: João Vitor e Lucas Mineiro (PON); Henrique Trevisan e Zé Antônio (FIG)

Gols:

PONTE PRETA: André Luis, aos 10 minutos do 1º Tempo, e Léo Santos, aos 10 minutos do 2º Tempo

FIGUEIRENSE: Henrique Trevisan, aos 12 minutos do 2º Tempo

PONTE PRETA: Ivan; Ruan, Renan Fonseca, Léo Santos e Danilo Barcelos; João Vitor e Lucas Mineiro; Matheus Vargas (Hyuri), Tiago Real (Paulinho) e André Luis (Roberto); Júnior Santos

Técnico: Gilson Kleina

FIGUEIRENSE: Denis; Diego Renan (Marco Antônio), Pereira, Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Matheus Sales, Betinho (Daniel Costa) e Juninho (Gustavo Ferrareis); Felipe Amorim e Elton

Técnico: Rogério Micale