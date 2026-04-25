Ponte Preta bate lanterna América-MG e vence segunda seguida na Série B

A Ponte Preta venceu o América-MG por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Com sua segunda vitória seguida, a equipe de Campinas chega a sete pontos e ocupa a 13ª colocação. Já o América-MG segue sem vencer e é o lanterna do campeonato com dois pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪PONTE PRETA 1 X 0 AMÉRICA-MG🟢⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6
🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ William Pottker, aos 44' do 1ºT (Ponte Preta)
Como foi o jogo
Na reta final da primeira etapa, aos 44 minutos, Luis Phelipe recebeu de William Pottker, invadiu a área do América-MG e cruzou para o próprio Pottker, que apareceu na segunda trave para, de cabeça, marcar o gol da vitória da Ponte Preta.
Próximos jogos
⚫⚪Ponte Preta⚪⚫
⚔️ Jogo: São Bernardo x Ponte Preta
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
🟢⚫América-MG⚫🟢
⚔️ Jogo: Chapecoense x América-MG
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 5 (Grupo A)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)