Ponte Preta bate lanterna América-MG e vence segunda seguida na Série B

A Ponte Preta venceu o América-MG por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com sua segunda vitória seguida, a equipe de Campinas chega a sete pontos e ocupa a 13ª colocação. Já o América-MG segue sem vencer e é o lanterna do campeonato com dois pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ PONTE PRETA 1 X 0 AMÉRICA-MG 🟢⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6

🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Gols

⚽ William Pottker, aos 44' do 1ºT (Ponte Preta)

Como foi o jogo

Na reta final da primeira etapa, aos 44 minutos, Luis Phelipe recebeu de William Pottker, invadiu a área do América-MG e cruzou para o próprio Pottker, que apareceu na segunda trave para, de cabeça, marcar o gol da vitória da Ponte Preta.

Próximos jogos

⚫⚪ Ponte Preta ⚪⚫

⚔️ Jogo: São Bernardo x Ponte Preta

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

🟢⚫ América-MG ⚫🟢

⚔️ Jogo: Chapecoense x América-MG

🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 5 (Grupo A)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)