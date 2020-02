João Brigatti assina até o fim do ano e é o novo técnico da Ponte Preta

Mesmo na zona de classificação de seu grupo no Paulistão 2020, a Ponte Preta optou pela demissão do técnico Gilson Kleina e, nesta quinta-feira, confirmou o novo comandante. João Brigatti foi contratado e já assinou vínculo até o fim da temporada.

O novo técnico – que passou pelo Majestoso em 2018 – chegará a Campinas na noite de sexta-feira e no sábado irá assistir ao jogo da Ponte Preta contra a Ferroviária. A apresentação oficial será na segunda-feira.

“Sábado vou ao hotel almoçar com o time, já falar com eles e conhecê-los, mas neste primeiro jogo estarei assistindo. É um jogo importantíssimo , precisamos ganhar, e confio que o Fabinho vai fazer um ótimo trabalho. Eu o conheço, trabalhei com ele e próximo a ele a ao pai. È um baita dum profissional e vamos unir forças”, avisou ao site oficial do clube.

Brigatti confirma que já observou o elenco da Ponte Preta em ação, pois acompanhou as partidas contra Corinthians, Novo Hamburgo e ituano. O discurso do técnico é valorizar os atuais atletas da Macaca.

“Não sou de chegar falando em reforço, quero conhecer de perto cada um, mas temos que valorizar o elenco, porque são eles que vão reverter essa situação. A gente ao pode ficar olhando o quintal do vizinho e cobiçando o que os outros têm: vamos analisar e dar moral para esses caras, que são profissionais da bola e merecem crédito, e vamos fazer esse elenco jogar”, disse.

