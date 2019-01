Ivan elogia recém-chegado Mazola Júnior e sonha com título do Paulista

O goleiro Ivan foi um dos destaques da Ponte Preta no ano de 2018. Após assumir o posto de titular da meta campineira pela primeira vez na carreira, o arqueiro concedeu entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva e, além de exaltar o técnico Mazola Júnior, que substituirá Gilson Kleina no comando da equipe, o jovem de 21 anos demonstrou que o sonho de conquistar o Paulistão está vivo em sua cabeça.

“A expectativa é de fazer uma disputa tranquila, sonhando em passar e em chegar nas fases eliminatórias. Tentando chegar o mais longe possível. A expectativa pessoal é fazer um campeonato regular, tomar menos gols possíveis e, claro, se Deus quiser, conseguir o título”, afirmou.

“Mesmo sendo pouco o tempo de preparação, deu para aproveitar os 10 dias de pré-temporada, então deu para absorver bem a ideia de trabalho dele (Mazola Júnior). É um grande treinador e espero que possamos fazer um bom trabalho”, completou.

Além do Campeonato Paulista, a equipe campineira também pela frente a disputa da segunda divisão do Brasileirão. Em 2018, a Macaca quase alcançou a subida: o acesso escapou na última rodada, após empate com o Avaí na Ressacada. Para conquistar a vaga na Série A em 2019, Ivan aposta na regularidade.

“Ano passado, bateu na trave. Acho que podemos manter regularidade no campeonato. Não começamos bem, oscilamos muito, e só fomos acertar na reta final. É manter o equilíbrio, fazer bons jogos, mantendo a média de pontos lá em cima para a gente conseguir o tão sonhado acesso”, contou.

“A temporada passada foi a primeira como titular no gol da Ponte. Espero fazer ainda melhor, melhorar as médias. Se Deus quiser, podemos conseguir o tão sonhado acesso. Mas, primeiro, temos que pensar no Paulista”, finalizou.

* Especial para a Gazeta Esportiva