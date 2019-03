Gérson Magrão comemora gol e vê Ponte Preta dominante no Dérbi

O meia Gérson Magrão não escondeu sua felicidade com o gol marcado diante do Guarani, na noite deste sábado, no Moisés Lucarelli, decretando a Macaca como vencedor do Dérbi de número 193 da cidade de Campinas. Contente com o 3 a 0 sobre o maior rival, o canhoto celebrou o triunfo e a crescente da equipe no torneio, ainda que já sem chances de ir às quartas de final.

“Muito importante, estamos numa crescente boa, terceira vitória consecutiva”, disse o armador, que completou o triunfo já no segundo tempo, em chute cruzado sem chances de defesa para Giovanni. Antes, Thalles, de pênalti, e Diego Renan ajudaram a construir o placar.

“Eu já estava perseguindo o gol. Ainda mais em um clássico, para a cidade. Fomos intensos desde o primeiro minuto, eles tiveram uma chance logo de cara, a cabeçada, mas nós dominamos e conseguimos sair com a vitória”, concluiu o meia.

Apesar da quarta melhor campanha geral do Campeonato Paulista, a Ponte deu azar de cair no mesmo grupo de Red Bull (24) e Santos (23), respectivamente melhor e segundo melhor do torneio até o momento, já inalcançáveis pelos 19 tentos conquistados pelos campineiros.

Na próxima e última rodada, os comandados de Jorginho terão pela frente uma visita ao Allianz Parque, local da partida contra o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).