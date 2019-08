Com objetivos diferentes, Brasil e Ponte duelam na Série B

Para seguir longe da zona da degola, o Brasil de Pelotas recebe nesta terça-feira o Ponte Preta, às 19h15min (de Brasília), no Estádio Bento Freitas, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Xavante na última rodada empatou com o Atletico-GO.

Atualmente os comandados de Bolívar ocupam a 12ª colocação, com 22 pontos. O lateral-direito Ednei e o zagueiro Leandro Camilo estão suspensos. Em seus lugares devem entrar Ricardo Luz e Nirley.

Lesionados, o meia Daniel Cruz e o atacante Rodrigo Alves serão reavaliados pelo departamento médico. Eles não devem ser problemas para enfrentar a Macaca.

Por sua vez, a Ponte Preta demitiu depois do empate sobre o Sport por 2 a 2 o técnico Jorginho. Felipe Moreira de forma interina comanda o time até que seja definido o substituto. Gilson Kleina é apontado como o mais cotado para assumir o cargo.

Na tabela de classificação, a Ponte Preta está na oitava posição, com 27 pontos e precisa vencer para não se distanciar do G-4. Expulso, o meia Camilo dará vaga no meio-campo à Alex Maranhão.

Ficha Técnica

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS

Data: 27 de agosto (terça-feira)

Horário: 19h15min(de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Brasil de Pelotas: Carlos Eduardo,Ricardo Luz, Nirley,Bruno Aguiar e William Formiga, Leandro Leite, Washington ,Murilo Rangel e Daniel Cruz, Cristian e Rodrigo Alves.

Técnico: Bolívar

Ponte Preta: Ivan, Diego Renan, Airton, Reinaldo e Henrique Trevisan, Edson, Alex Maranhão, Gerson Magrão, e Rafael Longuine, Marquinhos e Roger.

Técnico: Felipe Moreira