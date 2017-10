Aranha quer responder críticas à Ponte com vitória sobre o Corinthians

O elenco da Ponte Preta sabe o que fazer para responder às críticas e à insatisfação dos torcedores: vencer. Falando sobre a situação complicada da Macaca no Campeonato Brasileiro, o goleiro Aranha ressaltou que o momento é de atenção, e reafirmou a importância da conquista dos três pontos nas últimas oito rodadas da competição.

Apesar de “ligar o alerta”, o experiente jogador alvinegro mostrou confiança quanto à permanência da equipe na Primeira Divisão nacional. Diante de um confronto crucial contra o ameaçado líder Corinthians, Aranha apontou que o momento é de falar pouco e trabalhar muito.

“Eu espero e torço muito para que o fator casa prevaleça. Mas independente do que eu responder, nada vai satisfazer ou agradar o torcedor, só a vitória. O torcedor quer saber de vitória. Já demos muitas explicações, falamos de tudo, mas as coisas não aconteceram e a torcida perde a paciência. Tem móvito e razão para estar insatisfeita com o time e nós temos que jogar e bem! Fazer o nosso trabalho bem feito! É isso que esperam de nós”, avaliou o arqueiro.

“Nós entendemos a insatisfação e a preocupação do torcedor, porque é a nossa também. Espero que tenhamos um bom público, que venha para nos apoiar nesse momento, em que precisamos mais do torcedor. E mesmo com a torcida descontente com o time, eu acho que não é o momento de termos um racha de torcida e jogador, porque só a Ponte perde. Quem tem carinho e gosta do clube tem que dar o seu melhor”, acrescentou.

Atualmente, a Ponte ocupa a 18ª colocação da tabela, com 32 pontos, dois atrás do Avaí, primeira equipe fora da degola. Além disso, o time de Campinas não vence há quatro jogos pelo Brasileirão e ainda vem de uma dura derrota dentro de casa justamente contra o Avaí, por 2 a 1.

Por conta da situação conturbada e do final do torneio se aproximando, os alvinegros consideram que todos os compromissos a partir de agora tem que ser encarados como verdadeiras finais. No entanto, o veterano de 36 anos relembrou que ainda faltam muitos duelos para serem disputados e que os outros aspirantes à permanência terão partidas complicadas pela frente.

“Em ponto corrido todo jogo é uma decisão, desde o primeiro. Eu lembro que no início da competição eu falava a respeito dos empates e da importância que tinha cada ponto. E vai ser assim até o final. Espero que terminemos de maneira tranquila, apesar do momento, mas ainda há tempo de reagir, tem jogos para fazermos um excelente final de temporada, até porque tem os confrontos diretos também das outras equipes”, destacou.

A Ponte Preta encara o Corinthians no próximo domingo, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileiro. Apesar do fator campo, o jogo não será nada fácil, porque, além de se tratar do líder do torneio, envolve um adversário que viu sua diferença para os segundos colocados decair e que também encara o embate como prioridade.