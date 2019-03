Ação de marketing da Ponte faz Campinas “amanhecer preta e branca”

A torcida da Ponte Preta acordou feliz na manhã deste domingo. Depois de vencer o maior rival Guarani por nada menos que 3 a 0, os torcedores também puderam ver a cidade de Campinas tomada pela Macaca. Isso porque o clube decidiu fazer uma ação de marketing e “pintar” a cidade de preto e branco.

Segundo a assessoria do time, a Ponte espalhou a imagem acima em 15 outdoors pela cidade no interior de São Paulo, além de colocá-la em outras 300 telas de plasma em restaurantes, padarias e centros comerciais.

Apesar de já eliminada do Campeonato Paulista, a Ponte teve o gostinho especial de vencer o derbi campineiro e ainda eliminar o Bugre do Estadual, o que causou a demissão do técnico Osmar Loss.

Dessa forma, a rodada de quarta-feira do Paulistão é apenas uma mera formalidade para a dupla de Campinas. A Ponte visita o Palmeiras, enquanto o Guarani recebe o RB Brasil. Ambos os jogos acontecem às 21h30 (de Brasília), assim como todos os outros jogos da noite.